(FOTO) Segnalazione cittadino: la fatiscente Orta – Marcianise

Tramite lo sportello “La tua segnalazione“, un lettore ci ha inviato una segnalazione per delle problematiche presenti sulla Strada Provinciale 19, comunemente chiamata la Orta di Atella – Marcianise.

Ecco il testo:

“Voglio segnalarvi lo stato fatiscente della Strada Provinciale 19 (SP19) che da Orta di Atella (CE) per Casapuzzano collega a Marcianise (CE), sono circa 6 km di strada, tutta fatiscente, con segnaletica non aggiornata, scarsa e semi visibile, tratto perennemente al buio senza illuminazione se non molto blandamente presso l’unica stazione di servizio, arbusti e piante varie alte e non curate lungo i lati, inoltre, sono anche presenti dei segnali che indicano che il lato della carreggiata non è protetto, rischiando, a causa della mancata visibilità, di cadere in una cunetta. Essendo una strada con anche svariate fabbriche districate ai lati, c’è il continuo rischio di incidenti, di cui l’ultimo nella giornata di ieri, in tarda serata, una vettura finì dietro una vettura di una persona uscita da una delle stradine delle campagne. La vettura del conducente colpito senza luci, probabilmente credo essere di un contadino, era piena di cassette di frutta. Il tratto si percorreva molto lentamente e con non poca difficoltà con le 4 frecce accese a causa della scarsissima visibilità. Per non parlare delle serate nebbiose. Vi prego di intervenire perché sono un assiduo percorritore di questa strada avendo conoscenti a Marcianise. Cito anche i numerosi sorpassi rischiosissimi che si azzardano essendoci una striscia semi continua, e c’è davvero l’alto rischio di restare coinvolti in uno dei sorpassi di qualche scellerato. Dovrei ancora possedere dei vecchi video che feci apposta per la segnalazione. Posso avere un Vostro celere riscontro? Perché davvero non so a chi rivolgermi.