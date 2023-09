Con aria spavalda e sguardo di sfida hanno incrociato la pattuglia dei carabinieri della locale Stazione nelle strade del centro cittadino, mentre stava eseguendo un servizio di controllo del territorio.

È accaduto la notte scorsa in via San Salvatore a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, quando i militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento dei due, che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda controllando continuamente lo specchietto retrovisore, hanno intimato l’alt e proceduto alla loro identificazione.

Alla richiesta di esibire i documenti gli occupanti del mezzo si sono mostrati nervosi e intolleranti al controllo.

A seguito della perquisizione personale e veicolare uno dei due, un 21enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un pugnale della lunghezza di 21 cm, occultato in un borsello in suo possesso.

L’arma è stata sottoposta a sequestro.

Il giovane è stato accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere.