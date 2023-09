(FOTO) Aversa. Segnalazione cittadino: disservizi tra via don Sturzo e via Umberto I

Tramite lo sportello “La tua segnalazione“, una lettore ci ha inviato una segnalazione per delle problematiche presenti tra via don Luigi Sturzo e via Umberto I (ex via Obbligatoria).

Ecco il testo:

“Tra le due summenzionate strade la palina di via Don Sturzo è caduta già da più di un anno. Nell’intersezione tra via Don Sturzo e la Variante, la palina è da tempo imbrattata ed illeggibile. Il tombino presente su via Umberto I è danneggiato con la relativa porzione di marciapiede, ed è probabile sorgente della fuoriuscita di blatte e topi di fogna. Considerato che è di lato al Parco Verde, abbastanza popoloso, costituisce un potenziale rischio per la salute pubblica”.