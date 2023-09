Coppa Italia, l’Albanova passa il turno

Missione compiuta. L’Albanova vince – non senza brividi – il secondo match ufficiale della stagione e supera il turno di Coppa Italia.

Allo ‘Scalzone’ succede tutto nel primo tempo: ai gol di Colonna e Falco risponde la rete del Castel Volturno con Percuoco.

Nella ripresa il pressing dei domiziani non porta frutti: la squadra dei presidenti Caterino e Del Villano continua a sorridere e si lancia verso il campionato.

Domenica prossima (alle 15.30) c’è la super sfida al Nola: primo impegno di campionato.

PRIMO TEMPO. Il primo squillo è di Solpietro dopo appena 5 giri di lancette. Il Castel Volturno ci prova invece con Iovinella che colpisce al volo un ‘assist’ da calcio d’angolo di Procida ma senza successo. Sulla ripartenza, è il minuto 10, la gara si sblocca: contropiede micidiale dei biancoazzurri. Infimo arriva sul fondo, mette dietro per De Rosa che di prima sul secondo palo trova Colonna che non può sbagliare. Gol e corsa sotto la tribuna gremita dello ‘Scalzone’ in festa. Al 23′ c’è anche il raddoppio: palla messa fuori dalla difesa castellana, il difensore centrale Falco non ci pensa due volte, tiro precisissimo all’incrocio dei pali e 2-0 maestoso. Nel momento migliore dei padroni di casa rientra in partita il Castel Volturno: cross perfetto di Donizetti per la testa di Percuoco che supera Sorrentino per il 2-1 col quale si torna negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO. Gli ospiti provano subito a mettere in parità la contesa: al 51′ Negro trova i guanti del numero uno biancoazzurro che gli nega la rete con una super parata. E’ gara vera con le 2 formazioni che si affrontano a viso aperto: De Rosa (63′) trova la testa di Fontanarosa ma la conclusione fa la barba al palo. Al minuto 66′ l’azione più clamorosa per i ragazzi di Correale: è ancora Negro ad andare ad un passo dal pari, ma Sorrentino è insuperabile. L’Albanova, sotto lo sguardo attendo di mister Bovienzo, a questo punto inizia a far girare palla, controlla bene e rischia sempre di meno. La girandola di cambi porta fino alla fine del match senza grossi rischi. Al 90′ Volpicelli (entrato per De Rosa) va ad un passo dal gol con Caputo che riesce a parare sulla linea. Pochi brividi anche nei 4 di recupero. Non succede più nulla: è 2-1.

ALBANOVA: Sorrentino, Sparano, Percope, Solpietro, Tommasini, Falco, Colonna (dal 25′ st Pragliola), De Rosa (dal 20′ st Volpicelli), Infimo (dal 36′ st La Montagna), Fontanarosa (dal 25′ st Minicone), Orefice (dal 44′ st Grezio). A disp.: Accardo, Varchetta, Mele, Martone. All. Bovienzo

CASTEL VOLTURNO: Caputo, Percuoco, Donzetti (dal 30′ st Buonocore), Di Gennaro (dal 38′ st Marino), Iovinella, Pesce, Scarparo (dal 30′ st Avolio), Piccolo (dal 35′ st Romano), Negro, Marciano, Procida (dal 20′ st Sicuro). A disp: Marino, Autiero, Esposito, Rigotti, Romano. All. Correale

ARBITRO: Ciccarelli di Castellammare di Stabia | ASSISTENTI: Acunzo e Lauro di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 10′ pt Colonna (A), 23′ pt Falco (A), 38′ pt Percuoco (C)

NOTE: Spettatori presenti circa 400. Ammoniti De Rosa, Orefice, Falco (A). Recupero 2’pt, 4′ st