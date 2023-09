Comunali Aversa, M5S fa chiarezza

A tutti coloro che seguono il nostro impegno politico, desideriamo comunicare con assoluta chiarezza che le decisioni riguardanti il Movimento ad Aversa verranno prese unicamente dal nostro Gruppo Territoriale. Non riteniamo necessario cercare fuori dai confini del nostro territorio, a tavoli regionali o nazionali, ciò che riguarda la nostra comunità”. A dirlo – tramite nota stampa – il gruppo cittadino del Movimento 5 Stelle Aversa.

“Riteniamo che sia fondamentale mantenere la nostra indipendenza decisionale, in sintonia con i coordinatori provinciali e regionali, in modo da poter agire nell’interesse dei cittadini di Aversa e per il bene del Movimento 5 Stelle. Chiunque desideri discutere temi di interesse generale è il benvenuto nella nostra sede del Movimento, la cui porta è sempre aperta”.

“Tuttavia, se l’obiettivo è discutere di assegnazioni di incarichi tecnici o, ancor peggio, stabilire alleanze con chi ha avviato una campagna elettorale personale, è libero di proseguire con la propria coalizione di appoggio. Noi, come Movimento 5 Stelle di Aversa, siamo pronti a partecipare alle elezioni con il nostro candidato e chiunque voglia perseguire con noi gli obiettivi del nostro progetto di città. Restiamo fedeli ai principi di trasparenza, partecipazione diretta e coerenza con il nostro programma, e continueremo a lavorare con determinazione per il bene della nostra comunità”.

“In quest’ottica, desideriamo esprimere la nostra gratitudine alle associazioni e al mondo civile che si sono avvicinati a noi. Riteniamo che la partecipazione di un ampio spettro di attori civici sia essenziale per la costruzione di politiche locali efficaci. Speriamo che questo tavolo possa continuare ad allargarsi sempre di più, affinché insieme possiamo lavorare per il bene della nostra comunità e per il successo del Movimento 5 Stelle ad Aversa. La voce degli aversani sarà ascoltata e rappresentata con responsabilità e dedizione dal nostro Gruppo Territoriale”.