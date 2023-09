Dramma domenicale in viale della Libertà a Lusciano, a confine con Parete. Un uomo è morto in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava in sella allo scooter.

Dinamiche della tragedia e cause della morta sono ancora da stabilire. Dalle prime testimonianze, la vittima – 33enne geometra e residente a Gricignano d’Aversa – avrebbe impattato contro un’auto mentre si trovava sul mezzo a due ruote ed è finito a terra.

La scena è stata ripresa dalle immagini di videosorveglianza delle attività commerciali della zona.

Chi era presente parla che l’uomo, dopo la caduta, sarebbe stato vigile dicendo anche il nome, poi la perdita dei sensi.

Immediata è stata la chiamata dei presenti al 118 e alle forze dell’ordine che sono subito intervenuti sul posto.