Bloccano strada per serenata pre-matrimonio: residenti chiamano Polizia

Hanno bloccato un tratto di strada per una serenata alla vigilia del matrimonio con tanto di cantante e impianto audio.

E’ accaduto ieri sera a Taranto, dove è stato occupato senza alcuna autorizzazione un tratto di via Argentina.

La Polizia ha denunciato una donna e suo figlio perché presunti responsabili dei reati di occupazione di suolo pubblico e blocco stradale. In particolare, la sala operativa 113 della Questura è stata allertata da diverse chiamate che segnalavano la presenza di un centinaio di persone che si erano riversate per strada, determinandone il blocco, con musica dal vivo, provocando potenziali turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da quanto si è appreso, verificata la presenza dell’impianto audio e della musica ad alto volume, l’evento sarebbe stato organizzato dal futuro sposo e da sua madre, residenti lì vicino, in occasione del matrimonio previsto per l’indomani. Individuati i due presunti responsabili dell’evento, poco dopo l’intervento della Squadra Volante, la musica è stata interrotta, con la liberazione della sede stradale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altre responsabilità.

Commentando un post su Facebook che dava notizia dell’accaduto, la futura sposa ha detto candidamente: “il vostro problema dov’è? Siete invidiosi? Grazie a Dio le forze dell’ordine ci hanno fatto anche gli auguri!”.

(Ansa)