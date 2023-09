Biscotti: storia e consumo

Le origini del biscotto, il dolce da forno per eccellenza noto in tutto il mondo, sono più antiche che mai, tanto che risalgono addirittura ai tempi degli antichi romani, che decisero di cuocere per due volte il pane in modo tale da dare una nuova forma ed una nuova consistenza alle pagnotte, visto che a quell’epoca non se ne voleva assolutamente sapere di sprecarle.

A quel punto il pane veniva farcito con del miele, delle spezie e della frutta secca e veniva consegnato ai soldati dell’esercito per dargli più energia.

Con il passare del tempo questo tipo di dolce si è diffuso sempre di più e una quantità enorme di fornai ed artigiani ha dato vita a numerosissime grandiose ricette, i cui segreti ancora oggi vengono custoditi piuttosto gelosamente.

Alcune di queste, però, sono diventate famose in tutta Italia, tanto che ognuna delle nostre regioni ne ha fatto una vera e propria cultura, trasformando un semplice biscotto in un simbolo di luogo e tradizione. I biscotti sono amati da chiunque e vengono consumati da più del 70% della popolazione italiana, in particolar modo a colazione e durante la merenda.

I biscotti adatti alla colazione e alla merenda

Se parliamo dei biscotti come una vera e propria tradizione e come un simbolo della nostra cultura, è perché la pasticceria contemporanea si sta cimentando sempre di più in dolci che hanno come obiettivo quello di fare un grande effetto in coloro che li guardano e li mangiano, tanto che sono caratterizzati da particolari forme geometriche e glasse colorate. Nelle prossime righe vi consigliamo alcuni dei biscotti che secondo noi risultano essere più adatti per la colazione e per la prima merenda, e che possono essere acquistati anche presso i numerosi negozi online che offrono la spedizione in tutta Italia, come ad esempio il reparto dedicato ai biscotti in offerta su Bennet, per citarne uno, tra i più forniti sulla rete.

Biscotti del Lagaccio

I biscotti del Lagaccio, il cui nome deriva da un noto quartiere genovese, sono assolutamente perfetti per essere inzuppati nel caffelatte, così infatti ci racconta la tradizione. La loro storia comincia nell’ormai lontano 1953 per via dell’idea di uno straordinario artigiano, che decise di dare quel tocco in più al pane aggiungendo del burro e dello zucchero. Possono essere considerati una sorta di via di mezzo tra dei biscotti e delle fette biscottate. Rientrano, inoltre, tra i 20 biscotti artigianali più buoni del nostro Paese.

Canestrelli al burro

I canestrelli al burro sono in particolar modo diffusi nella zona settentrionale del Paese, inoltre per la loro bontà e qualità sono riconosciuti a livello nazionale come Prodotto Agroalimentare Tradizionale italiano (PAT). Le varianti di questi particolari biscotti sono diverse, ma la ricetta originale prevede l’utilizzo di ingredienti come lo zucchero, il burro, la farina, una spolverata di zucchero a velo e dei tuorli d’uovo. Queste prelibatezze sono ideali per una buona colazione al mattino o per una buona merenda.

I Bicciolani di Vercelli

Le origini dei Bicciolani di Vercelli risalgono a tempi piuttosto antichi, a più di un secolo fa, quando Carlo Provinciale, un bottegaio di Vercelli, decise di unire la pasta frolla ad una miscela di spezie. Per la loro elevatissima qualità, nel 1903 vennero proclamati dai Savoia “patrimonio unico e irrinunciabile della tradizione cultural-gastronomica piemontese”.