Bilancio positivo per l’Asprinum Festival

Si chiudono con resoconto più che positivo i primi tre giorni dell’Asprinum Festival che ha racchiuso tutti gli eventi diurni nel week end dal 15 al 17 settembre per poi continuare gli appuntamenti dal 22 al 24 settembre con concerti ed iniziative serali.

Un assaggio del festival c’è stato con l’inaugurazione del murales “Eroica” e la consueta gara del vino Asprinio Made in Cesa – annata 2022 che ha visto riconfermarsi vincitore l’asprinio di Francesco Ferraro; per poi proseguire venerdì 15 settembre con un convegno dal titolo “Alberata d’Asprinio, tratti identitari del patrimonio paesaggistico e culturale dell’agro aversano” e con l’entusiasmante Masterclass sul Vino Asprinio in collaborazione con Ais e Vitica.

Grande entusiasmo e partecipazione per i giochi in strada tra cui il V Palio di Mazza e Pivezo, che a suon di mazzariello e mazzarella è tornato in piazza e ha visto primeggiare, per il secondo anno consecutivo, la squadra della contrada Piscinella su Croce Lavarone, Campostrino, Madonna dell’Olio e Rosario.

Tra i maestosi filari di alberata, invece, si è svolta la gara dello Scalillo che ha visto gli eroici portatori Pasquale Guarino, Francesco Ferrara, Claudio Bortone e Nicola Marino, sfidarsi a “braccia” e a “recchia” dando prova della loro forza e, soprattutto, la maestria che serve per tale pratica agricola.

La domenica mattina, poi, le grotte tufacee hanno incantato gli avventori di Grotte Aperte. Attenti, interessati ma soprattutto incantati dalla bellezza che li ha sorpresi nello scendere nelle grotte tufacee cesane, più di mille visitatori, divisi in gruppi, hanno potuto ammirare, sotto la guida dei volontari di tutto il team della Grotte della Pro Loco un tesoro racchiuso nel nostro centro storico visitando le grotte delle famiglie De Michele, Mariniello e Bortone. Intrattenuti dall’arte teatrale del gruppo di attori guidata da Danilo Rovani e Cosimo Alberti, hanno altresì assaggiato le prelibatezze nostrane accompagnandole con calici di vino Asprinio.

Quindi, sarà ancora Asprinum Festival e ci sarà ancora tanto da vedere nei prossimi giorni a Cesa, tra intrattenimento musicale, stand gastronomici, animazione per bambini e performance sportive. La kermesse è stata organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Cesa con l’obiettivo di tutelare e di promuovere i prodotti enogastronomici tipici dell’Agro aversano e atellano, rilanciando le attività produttive locali attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale del territorio.