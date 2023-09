Battaglia senza vincitore tra Castel Volturno ed Albanova

Una vera battaglia che non ha avuto vincitori. Finisce in parità il derby tra Castel Volturno e Albanova. Al gol di Fontanarosa nel primo tempo, risponde Percuoco nella ripresa. Adesso testa a domenica prossima: c’è il Pompei.

PRIMO TEMPO. Gara nervosa, poche azioni da gol ma tanto agonismo in mezzo al campo. Al 16’ Conte del Castel Volturno recrimina per una spinta in area ma per l’arbitro non c’è nulla e lascia proseguire. Al 20′ la gara si sblocca e passano gli ospiti dell’Albanova. Colonna appoggia per Volpicelli, cross al centro, sul dischetto c’è Fontanarosa che colpisce di testa, trova lo spazio tra portiere e palo e segna lo 0-1. Esultanza sotto il settore destinato ai dirigenti biancoazzurri. Al 29′ azione simile, questa volta a colpire di testa è Grezio che viene contrastato bene e non trova lo specchio. Il Castel Volturno ci prova ma la squadra di Bovienzo in ripartenza cerca di fare male anche grazie alla forza dei suoi esterni. Al 39′ va vicinissima al raddoppio l’Albanova: punizione dall’incrocio delle linee, se ne incarica Volpicelli che supera la barriera con una traiettoria stupenda ma tra lui e il gol c’è la traversa. Mani nei capelli. Finisce così il primo tempo, senza recupero.

SECONDO TEMPO. Due giri di lancette e il Castel Volturno va vicino al pari con l’ex Negro. Miracolo di Sorrentino che blinda il vantaggio. L’Albanova dopo il pericolo chiude tutti gli spazi e alza il baricentro: ci prova due volte bomber Grezio ma senza fortuna. Al minuto 58 ancora un brivido per i tifosi biancoazzurri. Negro supera il portiere in uscita, si allunga però troppo il pallone e da posizione defilata cerca la porta ma Varchetta salva sulla linea con una splendida scivolata e mette in angolo. I padroni di casa sono una furia, attaccano a testa bassa e in più occasioni vanno vicini all’1-1. Col pareggio che arriva al 69’ con Percuoco che chiude un’azione insistita dei domiziani superando Sorrentino. La reazione dei ragazzi di Bovienzo è in un colpo di testa di Tommasini su corner che però non trova la porta. Gli ultimi minuti sono di vera battaglia ma di azioni concrete di fatto non ce ne sono. Non ci sono vincitori, è 1-1.

CASTEL VOLTURNO: Caputo, Sicuro, Avolio (dal 6’ st Di Gennaro), Scarparo (dal 37’ st Iovinella), Pesce, Autiero (dal 30’ st Donzetti), Percuoco, Romano (dal 15’ st Piccolo), Negro, Conte (dal 33’ st Marciano), Procida. A disp.: Mallardo, Ciotola, Esposito, Marino. All. Correale

ALBANOVA: Sorrentino, Sparano (dal 10’ st Minicone), Percope, Solpietro, Tommasini, Varchetta, Colonna (dal 10’ st Longobardi), Fontanarosa, Grezio (dal 34’ st Infimo), Volpicelli (dal 18’ st De Rosa), Orefice (dal 26’ st Cestrone). A disp.: Accardo, Falco, Pragliola, La Montagna. All. Bovienzo

ARBITRO: Gianmarco Raimondo di Taranto | ASSISTENTI: Rocco di Castellammare e Polichetti di Salerno

MARCATORI: 20’ pt Fontanarosa (A), 24’ st Percuoco (C)

NOTE: La gara si è giocata a Mondragone a porte chiuse. Ammoniti Conte, Negro, Di Gennaro (C), Volpicelli, Orefice (A). Recupero 0’ pt, 6’ st