Baby gang, oggi in Cdm il ‘decreto Caivano’

“Chi spara, stupra e uccide, anche se minorenne, deve pagare“. Lo ha scritto sui social il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che annuncia il tanto atteso ‘Dl Caivano’ oggi in Consiglio dei ministri.

Dopo lo stupro delle due cuginette al Parco verde di Caivano e dopo la visita della Premier, il Governo stringe sull’inasprimento delle pene per i minorenni.

“La sicurezza è una priorità. I decreti non si fanno in un quarto d’ora, ma c’è un provvedimento riguardante le baby gang e la delinquenza minorile– aveva detto ieri ospite di Non Stop News, su RTL 102.5- Stiamo abbassando l’età per essere imputabili. Il 14enne che gira con una pistola dovrà essere punito come un 50enne“.

LA BOZZA DEL TESTO IN CDM

Il testo che oggi verrà presentato in Consiglio dei ministri è già stato ribattezzato ‘dl Caivano‘ e avrà 14 articoli che stanno già facendo discutere sia la maggioranza che i partiti di minoranza.

Ecco di cosa discuteranno oggi i ministri: per l’ammonimento del questore l’età si abbassa a 12 anni e per chi ha 14 anni l’avviso orale, nel caso in cui il giovane risulti condannato, può vietare l’utilizzo di social, web e telefoni cellulari. Si abbassa 6 anni la pena edittale minima perché un minorenne possa essere sottoposto a custodia cautelare in carcere. Sul fronte della dispersione scolastica un nuovo articolo del codice penale prevedrà una pena fino a due anni di carcere per i genitori che non mandano il figlio a scuola. Passa da 1 a 5 anni la pena per la detenzione, il traffico e la produzione di sostanze stupefacenti. Stretta, infine, anche sull’accesso ai siti pornografici per i minorenni.

(Dire)