Aversa. Riparte la grande musica col giovane flautista Mario Bruno

Riparte la grande musica nella città di Aversa. Venerdì 22 Settembre, alle ore 20.30, ad ingresso libero, nella chiesa della SS.Trinità, parrocchia di Sant’Audeno, grande appuntamento con l’orchestra da Camera di Caserta diretta dal Maestro Antonino Cascio, solista ed ospite d’eccezione uno dei maggiori talenti giovanili del flauto nel panorama internazionale Mario Bruno.

Classe 1997, nato a Lavello in Basilicata, figlio d’arte, con papà pianista e madre cantante lirica, dopo gli studi al Conservatorio di Foggia sotto la guida del Maestro Antonio Amenduini ed il diploma con laude e menzione, inizia a partecipare e a vincere molti concorsi prestigiosi tra cui il concorso Internazionale per giovani musicisti di Barletta, il Concorso Internazionale “F. Rossomandi” di Bovino, il Concorso Nazionale Flautistico “Emanuele Krakamp”, il “Premio Koehler” Il Trillo, il Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni” e il XLI Concorso di Esecuzione Musicale “Francesco Cilea”.

Ma la consacrazione è arrivata l’anno scorso quando ha vinto il Kobe International Flute Competition, uno dei più importanti concorsi per flauto al mondo. In Giappone Mario Bruno c’era arrivato dopo aver superato una serie di selezioni molto impegnative. E nella città del Sol Levante, non solo ha vinto il primo premio, con il secondo non assegnato, ma anche ricevuto il premio speciale per la migliore esecuzione di un brano di musica contemporanea.

Dopo alcuni mesi Bruno (in foto a sx) si è anche classificato secondo al 71mo Internationaler Musikwettbewerb der ARD di Monaco di Baviera, un concorso riservata a più strumenti, che premia i solisti. Questi due trionfi lo hanno proiettato in una carriera internazionale e con questo bagaglio arriverà ad Aversa, grazie all’impegno del promoter culturale Giuseppe Lettieri, città che con Cimarosa è molto legata al flauto essendo sede, dal 1999, del prestigioso International Flute Competition Domenico Cimarosa Premio Rotary.

“Sempre un piacere – ci dice Giuseppe Lettieri- ospitare un giovane talento, ormai consacrato a livello mondiale, nella nostra città. Ringrazio sempre Antonino Cascio che con la sua orchestra per la sua presenza ad ormai costante ad Aversa, la città di Cimarosa e Jommelli. Non potevamo non partire, dopo la pausa estiva, lì dove avevamo concluso, vale a dire nella chiesa della SS.Trinità, che custodisce gli atti di battesimo dei grandi compositori aversani, battezzati in quella parrocchia. E ciò lo dobbiamo anche alla sempre puntuale disponibilità di don Michele, che ha voluto inserire l’evento anche nel cartellone dei festeggiamenti che si terranno in quei giorni dedicati a Sant’Audeno, il vescovo della Normandia, il cui culto fu portato proprio dai fondatori normanni”.

E proposito di giovani, il pensiero di Lettieri va anche a Giogiò, Gianbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli a fine agosto. La musica lo aveva spesso portato qui ad Aversa.

“Ricordo l’ultimo nostro incontro il 4 giugno scorso nel concerto segreto nella chiesa di San Giovanniello, ma aveva iniziato a suonare in città la prima volta proprio nella bella stagione d’oro, che durò poco, non certo per colpa mia, di Casa Cimarosa. A lui dedicheremo il secondo appuntamento di settembre con la grande Musica, il giorno sabato 30 a Sant’Agostino, chiesa che lo aveva ospitato a maggio scorso con l’orchestra proprio negli eventi che proponemmo nell’ambito de la Musica e Vanvitelli oltre la Reggia. Lo faremo perché la sua testimonianza di vita non sia mai dimenticata!”.

“Ringrazio gli sponsor istituzionali tra cui il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Campania, l’appuntamento è con l’Orchestra da Camera di Caserta e il talento di Mario Bruno, su musiche di Mozart e Haydn. Se amate la grande musica, e amate Aversa, non potete mancare! Festeggiamo insieme le giornate del patrimonio, il grande architetto Luigi Vanvitelli e la grande musica nella chiesa di Cimarosa e Jommelli!”.