Aversa. Una due giorni di incontri sulla reumatologia

Il paziente reumatologico è un paziente complesso che necessita di un approccio multidisciplinare nella gestione della sua patologia dal punto di vista diagnostico, ma soprattutto dal punto di vista terapeutico.

Oggi sono disponibili farmaci innovativi per le patologie reumatologiche, ma è comune l’impiego di altri farmaci per le patologie che coesistono. E’ importante perciò conoscere e gestire la politerapia.

Le figure mediche chiamate in causa sono diverse in relazione alla patologia da trattare, ma il comune denominatore è senz’altro il Medico di Medicina Generale, che ha il compito di mettere in relazione tutti gli specialisti che concorrono alla multidisciplinarietà della gestione del paziente reumatologico.

L’approccio medico tuttavia non è sufficiente a garantire al paziente una buona qualità della vita, a questo concorrono i corretti stili di vita, alimentazione e attività fisica, che opportunamente e correttamente applicati favoriscono il miglioramento dello stato di salute del paziente o prevengono malattie in cui la nutrizione e il movimento assicurano il buon funzionamento metabolico e muscolo-scheletrico.

Nasce perciò, il prossimo 13 ottobre, ad Aversa “Il Primo incontro di Reumatologia”, in collaborazione con il Comune, un’iniziativa di prevenzione della durata di due giorni, rivolta alla popolazione di Aversa e di formazione ai medici del territorio. Due giornate quindi, dedicate alla divulgazione delle informazioni sulle patologie reumatologiche e all’offerta di esami clinici gratuiti per lo screening di Artrite Reumatoide, Osteoporosi, Connettiviti, Diabete.

“Incontri di Reumatologia ad Aversa”, un percorso diagnostico per pazienti e un percorso formativo per i medici, strutturati dalla Professoressa Giovanna Cuomo dell’Università Luigi Vanvitelli, una delle più importanti figure della reumatologia italiana, impegnata tra ricerca scientifica e gestione clinica, insegnamento e divulgazione scientifica che ha voluto definire l’iniziativa con queste sue parole: “Un incontro con i pazienti rispetta il mio modo di pensare e di amare la mia professione. In ogni mio coinvolgimento professionale, al centro c’è il paziente. E, in questa iniziativa dedicata alla prevenzione, sono orgogliosa di prestare il mio servizio alla cittadinanza aversana, luogo in cui vivo e in cui sono nata e cresciuta. Ringrazio in particolar modo il Sindaco che ha condiviso con me l’idea e, assieme, promosso questo evento e ringrazio tutte le associazioni che parteciperanno”.

“Le malattie reumatiche non riguardano solo i “reumatismi” o un particolare settore della popolazione, tutti ne possono soffrire a qualsiasi età. Sono malattie autoimmuni croniche, infiammatorie e invalidanti, se non diagnosticate in tempo – sottolinea la prof.ssa Cuomo -. Il nostro scopo è quindi fare informazione e formazione sulla diagnosi precoce, inoltre è di fondamentale importanza la divulgazione dei corretti stili di vita: sana alimentazione, approccio fisioterapico, salute fisica, igiene orale e salute mentale. Mi auguro che popolazione e pazienti intervengano in gran numero per poter aggiungere a una vittoria professionale, la vittoria di tutti: pazienti, associazioni, e cittadinanza tutta”.