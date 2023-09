Aversa. Ford Catone Point: scende in piazza

Nei giorni sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre la concessionaria Catone Point scenderà in piazza Municipio ad Aversa, un occasione per mostrare alla clientela Aversana tutti i modelli di auto più belli di casa Ford, coniugati alle ottime offerte in vigore!

Ricordiamo che il punto vendita ad Aversa si trova in Viale della Libertà, n. 100 e c’è anche una importante novità: l’apertura di una vasta officina in via Cilea n. 20 alle spalle della concessionaria.

Catone point rappresenta tutti i brand del gruppo Catone: Ford, Ford PRO, KIA, Evo, XEV Cars, Sportequipe, LCKS, Giotti Vittoria.

La Catone Point è anche specializzata anche nel noleggio a lungo termine per tutti i brand sul mercato!