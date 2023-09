Aversa. Bilancio previsione e Dup assieme: Romano stoppa

“Il Bilancio di Previsione di un Ente non può essere discusso nella stessa seduta dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione. Ciò in quanto il Bilancio previsionale viene redatto in coerenza al D.U.P., che dunque rappresenta la guida strategica e operativa dell’Ente e di tutti i consiglieri comunali.

I due strumenti quindi non possono essere approvati contestualmente”. E’ la comunicazione inviata dal presidente del consiglio comunale di Aversa Roberto Romano ai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza riportando la sentenza n.256/2023 del TAR Puglia.

Una decisione che ha portato alla modifica della proposta, presentata dall’Assessore al Bilancio Francesca Sagliocco, e dunque riproposta ai nuovi revisori dei conti che hanno fatto pervenire il loro parere giovedì 31 agosto.

“Pertanto, dopo aver preso visione del parere, provvederò a convocare il primo Consiglio Comunale sull’approvazione del D.U.P. per lunedì 11 settembre in prima convocazione e per martedì 12 settembre in seconda convocazione”, sottolinea Romano.

I tempi ristretti della proroga per l’approvazione del Bilancio di Previsione (15 settembre 2023), non permettono di convocare una conferenza dei Capigruppo ma “sicuro di una vostra considerazione e certo che l’assunzione di responsabilità che contraddistingue qualsiasi consigliere comunale che si propone a rappresentare i cittadini, anteponendo le proprie esigenze lavorative, familiari, organizzative, mi consentono di superare con serenità questo passaggio, con la convinzione che tale decisione sarà da tutti condivisa”, conclude il presidente Romano.