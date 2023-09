Aversa. Ancora baby gang: aggredito 11enne

Siamo alle solite. Aversa terra di nessuno. Ancora una volta un ragazzino vittima di una baby gang.

A raccontare la disavventura di un 11enne, è stata la mamma che tramite post sui social ha voluto raccontare quei minuti di terrore vissuti dal figlio.

“Ieri pomeriggio, intorno alle 18, mio figlio esce con un paio di amichetti per una passeggiata in Via Roma. Io e il padre siamo consueti scendere anche noi ‘per tenerlo d’occhio’, certamente evitando di fare i segugi. Purtroppo, non siamo riusciti ad evitare quello che ormai accade troppo spesso nella mia Aversa (città che era una perla di civiltà fino a qualche tempo fa). Una baby gang lo ha molestato e spintonato con una gomitata sottraendogli una bottiglietta; poi ha schivato il secondo colpo ed è fuggito via. Nessuno è intervenuto. Il tutto è accaduto a Piazza Municipio con adulti e commercianti presenti. Farò una segnalazione alle autorità, pur contro ignoti, sarà una goccia nell’oceano della microcriminalità che sta diventando macro a causa della mancanza di controlli!”.

Già qualche settimana si era verificata l’aggressione in Piazza Principe Amedeo, a pochi metri da Piazza Municipio. Un giovane era stato aggredito e picchiato senza alcun motivo da un gruppo di ragazzini.

I cittadini invocano più sicurezza e controlli da parte delle forze dell’ordine. Sotto accusa è finito più volte il sindaco Alfonso Golia, reo – secondo i cittadini – di non chiedere l’aiuto necessario a chi di dovere per arginare tale fenomeno odioso.