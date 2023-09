Comprare casa, il 2024 l’anno giusto per chiedere un mutuo?

L’anno nuovo, come sempre, non porta con sé solamente speranze e nuovi progetti, ma anche cambiamenti dal punto di vista economico e finanziario. Per una persona o una famiglia che sta per nascere, comprare casa rappresenta un passo importante della propria vita.

Non sempre si ha la possibilità di acquistare casa versando subito l’intera cifra, pertanto nella maggior parte dei casi si deve necessariamente ricorrere a un mutuo. Nel 2024 si prospettano degli aumenti, con tassi più elevati, ma, nonostante ciò, anche se stare in affitto potrebbe sembrare una soluzione migliore, pagare un affitto o trovarne uno a prezzi sostenibili non è cosa semplice, soprattutto in alcune città che hanno un costo della vita elevato.

Un mutuo, per definizione, è un tipo di prestito a lungo termine che viene utilizzato per acquistare una casa o un altro immobile. I mutui sono un mezzo comune per finanziare l’acquisto di una casa, poiché permettono alle persone di distribuire il costo dell’acquisto su un periodo di tempo più lungo.

Prima di richiedere un mutuo, è importante fare una valutazione accurata delle proprie finanze, valutare il proprio credito e comprendere i termini e i costi associati al mutuo stesso.

Come funziona un mutuo e quale tipologia scegliere

Ci sono componenti da tenere in considerazione quando si decide di chiedere un mutuo. Il primo fattore è l’importo del mutuo stesso, ovvero è la somma di denaro che una banca o un istituto finanziario presta a un acquirente di immobili.

Il secondo è il tasso di interesse, ovvero gli interessi che si pagano sulla cifra ricevuta durante l’intera durata del prestito. Il tasso di interesse può essere fisso o variabile. Nel caso di un tasso fisso, il tasso rimane invariato per l’intera durata del mutuo.

Nel caso di un tasso variabile, il tasso di interesse può variare nel tempo in base a un indice di riferimento.

Il terzo è la durata del mutuo, solitamente compresa tra 15 e 30 anni. La durata influenza l’importo mensile dei pagamenti del mutuo: mutui più lunghi hanno pagamenti mensili più bassi, ma si pagano più interessi nel tempo. Il quarto è la garanzia, solitamente rappresentata dall’immobile stesso.

Se il mutuatario non riesce a effettuare i pagamenti, la banca può prendere possesso dell’immobile attraverso un processo di esecuzione ipotecaria. L’ultimo fattore è l’ammortamento, ovvero il pagamento mensile degli interessi più una parte del capitale.

Dato il crescente valore dei tassi (che secondo le stime si assesteranno intorno al 5%), nel 2024 sono maggiormente consigliati i mutui a tasso fisso, ma si potrebbero prendere in considerazione anche mutui a tasso ibrido. Superato questo passaggio, non bisogna tralasciare una buona assicurazione online che può essere legata sia al mutuo stesso, che alla casa.

Assicurazione per la casa: come funziona, le recensioni

Prima di scegliere un’assicurazione, è fondamentale confrontare diverse opzioni e consultare un agente assicurativo per ottenere una polizza che si adatti alle proprie esigenze. Per valutare varie società è possibile affidarsi a piattaforme come recensioneitalia.it, che si occupa di raccogliere le recensioni e i pareri degli acquirenti su numerosi prodotti e servizi. In questo modo, si potrà fare la scelta migliore per sé stessi.

Esistono varie assicurazioni sia per la casa, che per il mutuo. Tra le assicurazioni per il mutuo, ci sono l’assicurazione sulla vita del mutuatario (in caso di morte del mutuatario prima di aver estinto il mutuo) e l’assicurazione contro la disabilità (nel caso in cui il mutuatario diventi disabile e non sia più in grado di lavorare e pagare il mutuo). Tra le assicurazioni per la casa ci sono l’assicurazione contro i danni alla casa (danni strutturali), l’assicurazione contro i danni alla proprietà personale (oggetti personali presenti all’interno), l’assicurazione responsabilità civile (spese legali e danni finanziari che si potrebbero dover affrontare), l’assicurazione contro il furto (furto e furto con scasso) e l’assicurazione contro alluvioni e terremoti (non coperti dalle assicurazioni standard).