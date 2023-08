(VIDEO) Uccisa a coltellate, fermato l’ex compagno

Stavano controllando l’andamento dei lavori in corso nel palazzo di Piano di Sorrento quando sono stati richiamati dalle urla strazianti di una donna provenienti da un vicino parcheggio condominiale.

Pochi passi e la scena che si sono trovati davanti agli occhi è stata tragica: una donna riversa nel bagagliaio di un’auto, sanguinante per le numerose coltellate con le quali era stata colpita alla schiena. “E’ stato terribile, una scena veramente straziante”, il racconto interrotto dalla commozione.

Drammatica testimonianza di alcuni abitanti della zona dove è stata uccisa Anna Scala, 56 anni, residente nella frazione Moiano della vicina Vico Equense, che faceva la parrucchiera a domicilio. Separata, aveva una figlia. Si trovava a Piano di Sorrento, secondo il racconto di alcuni testimoni, perché aveva un appuntamento di lavoro.

Una donna ha raccontato di aver visto un uomo tutto vestito di nero, con il capo coperto da un cappellino da pescatore (poi trovato a terra), che si è allontanato rapidamente in scooter proprio mentre veniva trovato il cadavere della donna. L’arma del delitto sarebbe un coltellaccio da cucina particolarmente affilato che successivamente i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, avrebbero ritrovato in un vicino giardino dove era stato lanciato.

E dopo non molto i militari hanno individuato l’uomo indiziato dell’omicidio: è l’ex compagno della donna, di 54 anni. In tarda serata è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato.

Salvatore Ferraiuolo, ritenuto indiziato dell’omicidio dell’ex compagna Anna Scala a Piano di Sorrento è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato.

Secondo quanto si apprende avrebbe confessato il delitto. Sarà condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

Indagini serrate sono state condotte a cura dei Carabinieri della compagnia di Sorrento e del Gruppo di Torre Annunziata sotto il coordinamento della Procura. L’autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita verosimilmente domani.

L’uomo era in una zona impervia di Piano di Sorrento, quella dei Colli di San Pietro, dove aveva portato il suo scooter. Dopo essere stato bloccato, è stato portato in caserma a Sorrento. Secondo quanto è emerso, la vittima lo aveva denunciato per stalking.

