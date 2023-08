(VIDEO) Stupro Caivano, lo sfogo di alcuni residenti: “Stanno diffamando Parco Verde”

“Qui a Caivano accanto alla zona di Parco Verde c’è un rione popolare che noi chiamiamo ‘Iacp’ (Rione Bronx) ed è qui che è avvenuto lo stupro. Non capiamo perché da oltre 10 giorni si parla del Parco Verde quando nella nostra zona non è accaduto nulla di ciò, noi ci dissociamo e non ci sta bene” dice la signora Rosa.

Si aggiunge la testimonianza di Vincenzo: “Abito da oltre 40 anni al Parco Verde e non è mai accaduto nulla di ciò. Lo spaccio e la violenza si concentrano nel Rione Bronx ma lì nessuno parla”.

Prende parola un altro residente (Enzo): “L’episodio dello stupro non si è verificato come vogliono far credere, le due ragazzine conoscevano già da tempo i ragazzi che hanno commesso violenze”.

(Raffaele Accetta/alanews)