(VIDEO) Maxi operazione Interforze a Castel Volturno

Un’operazione interforze è in corso a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove 230 unità delle forze dell’ordine sono impegnate nel controllo di tutti i numerosi soggetti sottoposti ai domiciliari sul territorio del Comune.

«È una importante operazione per riaffermare e consolidare la presenza dello Stato in un territorio molto difficile, segnato da troppi anni da fenomeni di illegalità e degrado», ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha manifestato il suo apprezzamento per l’operazione interforze in corso a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove 230 unità delle Forze dell’ordine sono impegnate nel controllo di tutti i numerosi soggetti sottoposti ai domiciliari sul territorio del comune.

Un tema affrontato pochi giorni fa durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal titolare del Viminale a Castel Volturno il 7 agosto scorso.

Contestualmente, sono stati inoltre realizzati specifici servizi ad “alto impatto”, estesi anche al territorio del comune di Mondragone e al litorale Domitio.