(VIDEO) Comitato Ordine e Sicurezza a Castel Volturno: presenti Piantedosi e Pisani

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presenziato oggi al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo a Castel Volturno, presso la Scuola forestale Carabinieri – Centro addestramento, in località Villaggio Coppola.

Alla riunione presenti anche il Capo della Polizia e il Procuratore di Santa Maria Capua Vetere.

Di seguito, il ministro ha poi visitato un immobile confiscato alla criminalità organizzata in viale Giorgio Vasari 81, assegnato al comune, dove è stato realizzato un laboratorio di cucina multietnica, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro.

“Bene Piantedosi al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svolto in forma speciale a Castelvolturno, alla presenza, tra glia altri, del Capo della Polizia, del Procuratore di Santa Maria Capua Vetere e del Prefetto di Caserta. E’ stato questo un segnale importante che il Governo Meloni ha voluto dare, testimoniando, ancora una volta, grande attenzione nei confronti del nostro territorio”. Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto a margine della visita del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

“Il Ministro Piantedosi durante il suo intervento ha dimostrato di avere le idee chiare sul futuro di Castelvolturno, cosa che non accadeva dai tempi del Governo Berlusconi con l’allora Ministro Maroni. Finalmente si è sentito parlare di un’esigenza speciale per quanto riguarda le problematiche di Castelvolturno che vanno dalla immigrazione clandestina agli immobili abusivi, agli arresti domiciliari che in questa zona non hanno un controllo, alle problematiche denunciate dal Sindaco Luigi Petrella per quanto riguarda la possibilità di monitorare gli incendi di rifiuti ma anche di dare risposte con la Polizia Municipale e con i Servizi Sociali. Parole chiare del Ministro Piantedosi che senza ambiguità ha evidenziato un’esigenza speciale per Castelvolturno”.

«Oggi abbiamo vissuto un momento storico a Castelvolturno: dopo aver presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e dopo aver toccato con mano le reali urgenze e criticità di questi territori, il Ministro Piantedosi in conferenza stampa ha mostrato la forte e incisiva presenza dello Stato e l’attenzione del Governo – fa sapere Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d’Italia -. Infatti, il titolare del Viminale ha annunciato la predisposizione di un ‘Modello Castelvolturno’ che tanto richiama il famoso e ben riuscito ‘Modello Caserta’ del 2011. Un piano di interventi mirati a contrastare l’immigrazione clandestina, l’illegalità e la criminalità diffusa garantendo, al contempo, sicurezza e vivibilità a realtà importanti per il rilancio della nostra economia. Non sappiamo ancora se tra questi interventi troverà spazio anche una Legge Speciale, ma siamo sicuri che questa è la strada giusta da seguire nell’interesse esclusivo della Comunità di Castelvolturno. Al Ministro Piantedosi, e al Governo Meloni, il mio più sentito ringraziamento per l’attenzione dimostrata e per la vicinanza che mai è mancata in questi mesi e che oggi nelle parole del Ministro ha trovato la sua conferma più importante».

In mattinata il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -, Prefetto Vittorio Pisani, ha fatto visita alla Questura di Caserta. Accolto dal Questore dr. Andrea Grassi e dal Vicario del Questore dr. Andrea Curtale, ha raggiunto il primo piano degli Uffici del Palazzo Vecchio.

Dopo un breve colloquio con i vertici della Questura, ha tenuto un incontro con i Dirigenti e i Funzionari della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nel corso del quale ha delineato gli obiettivi dell’Amministrazione, le priorità e soprattutto le sfide che l’attuale momento impone.

Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo, connotato da un grande rispetto per il lavoro che gli operatori della Polizia di Stato svolgono quotidianamente in tutti i settori della nostra società, e soprattutto dall’umanità e la vicinanza che l’Amministrazione vuole esprimere al proprio personale.

La visita in Questura del Prefetto Pisani è stata anche l’occasione per un incontro con le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.