Viabilità autostradale, controlli PolStrada tra l’A1 e A30

Il tratto autostradale, tra l’A1 e l’A30, sotto i riflettori della Polizia Stradale in vista del rientro dalle vacanze estive.

Il Compartimento della polizia stradale per la Campania e la Basilicata annuncia servizi mirati al controllo della velocità con l’impiego di apparecchiature speciali e pattuglie al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione.

Gli accertamenti, che si svolgeranno dal 21 al 27 agosto, sono stati disposti alla luce del fatto che “da un attento e specifico monitoraggio, si è constatata una tendenza all’aumento del fenomeno infortunistico in ambito autostradale, soprattutto in prossimità dei cantieri di lavoro che sussistono su alcune fra le arterie a più alta intensità di traffico”.

I servizi di controllo della velocità interesseranno le autostrade A1 Milano/Napoli; A3 Napoli/Pompei/Salerno; A16 Napoli/Bari; A2 del Mediterraneo ex A3 Salerno/Reggio Calabria; A/0 Caserta/Salerno.

L’utenza ‘sarà informata preventivamente dell’attivazione dei servizi mediante i pannelli luminosi a messaggio variabile’, fanno sapere dal compartimento.

Inviti alla prudenza

Per tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo si consiglia:

• prima di partire:

– verificare l’efficienza del veicolo;

– sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

– individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

– evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche;

– essere sufficientemente riposati;

– tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi

o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli

spostamenti.

•durante il viaggio:

– tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

– utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”;

– non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.);

– fare soste frequenti;

– moderare la velocità;

– mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede;

– usare prudenza nei sorpassi;

– non impegnare mai la corsia di emergenza, se non nei casi di necessità;

– sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Si rammenta, infine, che abbandonare un animale per strada è un reato, punito con la reclusione fino

a un anno e un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Qualora si dovesse vedere un cane abbandonato o

qualcuno che lo abbandona, chiamare il Numero unico europeo di emergenza 1.1.2 o il 113. Un

animale domestico lasciato in strada o autostrada, oltre ad essere destinato a morte certa può essere

anche un grave pericolo per la circolazione e per gli altri utenti della strada.

Come informarsi sulle condizioni del traffico.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito

1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde

sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti

lungo gli itinerari autostradali.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del

traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili su www.aiscat.it e sui

diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).