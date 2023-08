Teverola. Bene confiscato alla camorra: pubblicato nuovo avviso pubblico

Il Comune di Teverola ha indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso gratuito del bene confiscato alla camorra di via Dietro Corte II traversa, dove dovrà essere realizzato il progetto ‘I.T.A.L.Y. Impresa Young per la tradizione agroalimentare e la legalità’.

Finanziato nell’ambito dell’accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania, il progetto, che conta anche la consolidata partnership di soggetti da anni impegnati nell’uso sociale dei beni confiscati, prevede un pastificio artigianale e un centro di formazione sui temi dell’ambiente, dell’agricoltura e dell’economia sociale.

L’avviso, destinato a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero tossicodipendenti, scadrà il prossimo 28 agosto alle ore 10.

Nella piena convinzione che il recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata rappresenti un’opportunità di grande valore culturale e sociale per il territorio che non può essere in alcun modo persa, l’Amministrazione commissariale si è adoperata affinché venisse pubblicato celermente il nuovo avviso, così da offrire alla comunità teverolese la possibilità di usufruire di un presidio di legalità, puntando alla valorizzazione delle tradizioni agro alimentari, allo sviluppo sostenibile e all’inclusione delle persone svantaggiate.

Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione all’Avviso sono pubblicate sul portale dell’Albo Pretorio del Comune di Teverola.