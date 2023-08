Continua a tutto spiano la “Sogertizzazione” dei servizi del Comune di Cesa, voluta da Guida e dalla sua maggioranza.

Dopo l’affidamento limitato solo ad una parte dei tributi comunali che si è tradotto in ore di file davanti agli uffici, pignoramenti ed accertamenti esecutivi errati che hanno costretto i cittadini a subire notevoli disagi, a versare somme non dovute o a pagare avvocati per farsi difendere, la società SO.GE.R.T., allarga la sua “area” di riscossione.

A denunciarlo il gruppo consiliare di minoranza Uniti per Cesa.

“Con determina n°488 del 29/05/2023, – si legge nella nota – il responsabile dell’Area Urbanistica e Ambiente, richiamando il contratto Rep. n. 233 del 19.01.2022 con cui il Comune di Cesa ha affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali alla So.Ge.R.T. , con procedura diretta, ha assegnato alla stessa società l’esecuzione del servizio per la riscossione degli oneri rateizzati di urbanizzazione (per la somma totale di Euro 138.884,43), con aggio pari al 3,50% sulle somme effettivamente incassate. E siccome non c’è due senza tre – proseguono i consiglieri di opposizione -, con determina n°573 del 23/06/2023 il responsabile dell’Area Vigilanza, richiamando il contratto Rep. n. 233 del 19.01.2022 con cui il Comune di Cesa ha affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali alla So.Ge.R.T., con procedura diretta, ha attribuito sempre allo stesso “super-esattore”, incubo dei cesani, il servizio di riscossione coattiva in concessione delle sanzioni di competenza del Comando di Polizia Municipale, con aggio pari al 3,50% sulle somme effettivamente incassate”.



“Un legame sempre più forte, quello tra l’amministrazione e la So.Ge.R.T, che sicuramente sarà fonte di altre sventure per i contribuenti”, conclude il gruppo UpC.