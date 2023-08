Scuola in Campania, in reggenza oltre 100 istituti campani senza Dirigenti

“La Regione Campania è in prima linea con determinazione a tutelare il diritto all’istruzione dei giovani campani e dell’intero Mezzogiorno; il diritto ad avere un’istruzione adeguata e una formazione di qualità in Istituti scolastici affidati a un Dirigente titolare, che ne garantisca progettualità e visione. E’ evidente la trazione nordista del Governo, che mortifica la cultura e la formazione al Sud”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania, che alla vigilia del nuovo anno scolastico tuona contro l’attuazione di alcune misure volute dal Governo sulla Scuola.

“Nella nostra regione con la ripartenza delle attività didattiche – ha proseguito Pellegrino – 124 scuole verranno ‘affidate in reggenza’, vale a dire gestite a distanza da un unico Dirigente che dovrà governare diversi Istituti Scolastici spesso anche distanti tra loro e con indirizzi didattici completamente diversi. È molto probabile che questo notevole aggravio di lavoro andrà a pesare sull’efficienza del servizio”.

“La cosa che mi fa ancora più indignare è che sono tanti i Dirigenti campani che lavorano in altre Regioni, i quali tornerebbero volentieri nella propria terra, ma sono impossibilitati a farlo perché incredibilmente al Ministero dell’Istruzione risulta che in Campania il fabbisogno dei Dirigenti è pari a zero. Tale situazione andrà a penalizzare anche i neo vincitori del concorso da Dirigente, i quali saranno costretti a migrare in altre regioni, spesso settentrionali, spegnendo ambizioni e mortificando professionalità. Inoltre il Dimensionamento scolastico disposto dalla Legge di Bilancio – ha precisato il Capogruppo di Italia Viva – in Campania rischia di determinare un drastico taglio del numero degli Istituti scolastici, che inevitabilmente andrà a penalizzare soprattutto le Aree Interne, che ancora una volta si vedranno private di alcuni servizi preziosi e fondamentali come quello dell’istruzione”.

“In qualità di Rappresentanti delle Istituzioni del Sud, abbiamo il dovere di continuare a far sentire la nostra voce per garantire alle nuove generazioni le stesse opportunità dei coetanei delle altre Regioni, così come previsto dalla nostra Carta Costituzionale”, ha concluso Pellegrino.