Rissa in pieno centro: giovane ferito a coltellate

Prima la discussione e poi la violenza, prima con cocci di bottiglia e poi a coltellate.

È quanto accaduto ieri sera in via Marconi, in pieno centro a Viterbo.

Protagonisti della rissa quattro giovani, due italiani e due nordafricani che si sono affrontati generando il panico tra le persone che si trovavano a passare in quel momento.

Da quanto appreso, sembra che i contendenti prima si siano affrontati verbalmente poi, con dei cocci di bottiglia.

Infine, che nelle mani di uno di loro è spuntato un coltello, con il quale avrebbe ferito gravemente uno dei rivali, un 20enne di origini nordafricane. All’arrivo delle forze dell’ordine, il giovane giaceva a terra in via Marconi privo di conoscenza.

Sul posto il 118 che ha prestato i primi soccorsi al ferito prima di trasportarlo all’ospedale Belcolle di Viterbo, e le pattuglie di polizia e carabinieri che, hanno identificato tutti i partecipanti alla rissa.

Da una primissima ricostruzione dei fatti sembra che, la lite sia iniziata da una banale discussione, in un piccolo chiosco su piazza del sacrario per poi trasferirsi lungo via Marconi. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

(Ansa)