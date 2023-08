Rione Casaluce al buio: Teverola Sostenibile scrive al Commissario Prefettizio

Dopo il Rione Marco Polo, anche il rione Casaluce (rione Napoli, ndr) da giorni è alle prese col buio totale. Pubblica illuminazione out.

Il blackout della rete di illuminazione può portare a rischi ed essere un buon ‘complice’ per malintenzionati che possono aggirarsi nelle ore serali e notturne.

In passato il rione Casaluce è stato oggetto di furti o di tentati sventati in tempo dai residenti.

Nella serata di ieri, era intervenuto il gruppo civico Teverola Sostenibile con una nota stampa. Stamani Pasquale Buonpane, Giuseppina Caputo, Alfonso Fattore e Amelia Martino, membri del gruppo “Teverola Sostenibile” e Consiglieri comunali uscenti, hanno inviato una pec indirizzata all’Ufficio Tecnico Comunale una problematica riguardante la mancanza di pubblica illuminazione nel Rione ‘Napoli’, area del territorio confinante con il Comune di Casaluce (Via Verdi, Via Alighieri, Via Bolzano, Via Cupa, Via Mazzini, ecc.). Tale situazione sta presentando la stessa criticità che è stata riscontrata fino a pochi giorni fa nel Rione Marco Polo, attualmente risolta dall’Ente.