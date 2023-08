Sarà presentata in Parlamento dopo la pausa estiva la proposta di legge sull’istituzione di percorsi di recupero per carnefici di donne vittime di violenza, redatta dalla giovane attivista per i diritti delle donne Anna Adamo (in foto), in collaborazione con gli avvocati Sonia Napolitano e Nicoletta Ranieri.

“L’idea di dar vita a questa proposta – ha dichiarato Anna – deriva dall’aver preso consapevolezza del fatto che, nonostante in questi anni sia stato fatto tanto per combattere la violenza di genere, non basti. Lo si evince dal numero dei femminicidi che, purtroppo, cresce a dismisura. Non possiamo più restare a guardare, è giunto il momento di porre fine al problema partendo dall’ origine di quest’ ultimo”.

“Ben venga il voler tutelare le donne ma – sottolinea la Adamo – occorre occuparsi anche dei carnefici, uomini con gravi problemi psichici che vanno necessariamente curati. Se non ci si prende cura di loro, che ricordiamo essere gli autori di atti violenti, non si pone mai fine al problema, perché questi ultimi dopo aver ascoltato la pena commetteranno nuovamente lo stesso gesto. È una proposta che va a colmare un vuoto normativo. Del resto, nessuno fino ad ora aveva mai fatto proposte di legge rivolte ai carnefici”.

Anna Adamo ha le idee ben chiare, frutto di un impegno a favore delle donne che va avanti da anni e che l’ha portata, lo scorso dicembre 2022 a fondare ‘Una Mano per le Donne’, associazione di aiuto gratuito per donne vittime di violenza, bullismo, reati come il Revenge Porn e minori, costituita da un team di professionisti pronti, ventiquattro ore su ventiquattro, a fornire la dovuta assistenza.

“L’interfacciarmi tutti i giorni con donne vittime di violenza, grazie al mio lavoro e all’associazione che presiedo – conclude – mi ha portato a dar vita a questa proposta di legge che spero possa essere approvata il prima possibile. Le donne hanno bisogno di essere tutelate e tutti abbiamo il dovere di fare qualcosa affinché ciò avvenga. Non è facile ma neanche impossibile”.