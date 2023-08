Passeggia ma fugge quando vede i Carabinieri: inseguito e bloccato

Un giovane tra i 25 e i 30 anni passeggia in via Nolana. I carabinieri del nucleo radiomobile sono poco lontani. Tra i pochi in strada, notano l’uomo ma non gli dedicano particolare attenzione.

Questo fino al momento in cui l’uomo, notando la gazzella, fugge tra le strade limitrofe I militari lo tallonano e lo bloccano in pochi istanti. Lo portano in caserma e scoprono che i dati forniti durante l’identificazione sono falsi.

Lo foto-segnalano e scoprono dalla banca dati delle impronte digitali che quell’uomo è Jaroslav Zventuk, 28enne di origini ucraine.

Un nome sconosciuto ai più ma non al Tribunale di Napoli che lo scorso anno emise a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati commessi contro il patrimonio.

Il 28enne è finito in manette e sarà tradotto al carcere di Poggioreale dove sconterà 1 anno, 3 mesi e 6 giorni di reclusione.