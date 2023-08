La nuova Champions League dal 2024

La competizione che ha da sempre appassionato milioni di giocatori il prossimo anno inizierà con un nuovo formato.

Il 2024 si preannuncia un anno di cambiamenti per l’evento per club più importante al mondo. L’anno scorso è stato il Manchester City a portarsela a casa in Finale contro l’Inter.

Quest’anno il nuovo formato rimette tutto in gioco, anche per le squadre Top.

Di seguito verranno spiegati i principali cambiamenti e le novità.

Squadre partecipanti

Il primo aspetto che cambierà riguarderà il numero di squadre che parteciperanno alla Coppa dei Campioni: da 32 a 36 squadre.

I 4 posti aggiuntivi verranno assegnati in 4 modi: un posto nella prima fase alla federazione in quinta posizione del Ranking UEFA per nazioni e un posto a un campione nazionale; un posto nella fase a campionato sarà dato alle due federazioni che hanno ottenuto la migliore prestazione collettiva nella stagione precedente nelle competizioni UEFA per club in base al ranking UEFA.

Questo posto andrà al club meglio classificato nel campionato nazionale dopo chi si è direttamente qualificato per la Champions.

Avendo 36 squadre c’è più varietà e possibilità anche per le squadre meno forti di giocarsela.

Gli scommettitori potranno probabilmente giocare su 5 squadre italiane invece che 4 com’era fino a quest’anno. Per scegliere il miglior bookmaker può essere utile guardare sito-scommesse.com.

Passiamo ora al sorteggio e alla formula in sé.

Sorteggio

Per il sorteggio le 36 squadre vengono suddivise in fasce da 9 squadre. Ogni fascia si basa sul Ranking UEFA degli ultimi 5 anni.

In prima fascia ci finisce ovviamente anche la squadra vincitrice della precedente Champions League.

In linea generale si cercherà di non far incontrare due club della stessa nazione nella fase di campionato.

Nonostante ciò, potrebbe capita che, se 5 squadre di un campionato si qualificano per la fase a campionato, una partita tra due squadre dello stesso dovrà di fatto esserci.

Campionato

Rispetto alla fase a gironi, vi sarà una fase a campionato con 8 squadre che verranno affrontate da ogni club. 4 partite verranno risputate in casa e le restanti 4 in trasferta.

Verranno sfidate squadre di diverse fasce così da avere un campionato equilibrato.

I punti rimangono gli stessi dei principali campionati europei: 3 punti per la vittoria, 1 punto a testa per il pareggio e 0 punti per la sconfitta.

Fase ad eliminazione diretta

Finita la fase a campionato, inizia la fase finale della Champions, quella più attesa da tutti: la fase ad eliminazione diretta.

Le squadre dalla prima all’ottava posizione di qualificano direttamente agli ottavi. Le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione faranno degli spareggi ad eliminazione diretta per qualificarsi agli ottavi e sfidare una delle prime otto squadre.

Le squadre fino al sedicesimo posto saranno poi considerate in prima fascia e faranno il ritorno in casa, mentre quelle sotto a questa posizione non avranno questo vantaggio.

I club che invece si classificheranno 25esimi o sotto, verranno eliminati dalla competizione e non andranno in Europa League come succedeva nelle passate stagioni.

Con questo metodo tutte le squadre sapranno, dopo i play-off, il loro percorso nella manifestazione fino all’ultimo atto: la Finale di Champions.

Gli orari

Anche gli orari subiranno delle variazioni: l’ultima giornata della fase a campionato si giocherà per tutte le squadre alla stessa ora e nello stesso giorno, la fase ad eliminazione diretta fino ai quarti si potrà giocare anche alle 18:45, salvo poi nelle fasi più concitate del torneo disputarsi sempre alle 21.

Inoltre, è trapelato che la competizione avrà alcune settimane esclusive dove si giocherà martedì, mercoledì e giovedì solo la Champions, senza le altre competizioni europee.

Conclusione

In conclusione queste nuove regole portano un cambiamento epocale a questa storica competizione con un girone unico che porta molto più spettacolo e varietà di partite.

Molto interessante, infatti, la scelta di mettere un avversario diverso per ogni partita e di aumentare il numero di squadre partecipanti alla Champions rende sicuramente la competizione più divertente e varia.

La domanda però sporge spontanea: chi vincerà la prossima Champions League? Sarà una squadra Top come Real Madrid e Manchester City, oppure vi sarà la squadra rivelazione?