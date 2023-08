Malamovida ad Aversa: “occorrono più controlli”

Numerose lamentele per la mancanza di controllo e vigilanza del territorio interessato dalla movida di Aversa, che di solito si concretizza dal venerdì alla domenica”.

È l’allarme lanciato dalla sigla sindacale PNFD (POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA) in una lettera inviata al Questore di Caserta e al Primo Dirigente del Commissariato di Aversa.

In quei tre giorni “si vedono numerosi giovani radunarsi nelle in, via Seggio-piazza Marconi e la zona nei pressi dell’istituto Ginnasio, Domenico Cirillo. In predette località si verificano sempre episodi di violenza, scontri tra giovani ragazzi senza alcun motivo ma solo per manifestare, probabilmente, malessere interiore, dovuto a problemi di natura sociale”, sottolinea la nota diramata dal segretario nazionale Vincenzo Citarella.

“Risulterebbe che predetti episodi sono stati più volte denunciati dai cittadini, dai genitori, che sono molto preoccupati per i loro figli e che auspicherebbero in una presenza più incisiva delle Forze di Polizia sul territorio ovvero in una maggiore intensificazione di prevenzione, controllo e vigilanza , prestando attenzione al fenomeno, ormai dilagato su tutto il territorio nazionale. La prevenzione e la tutela della sicurezza sono necessari per evitare poi che si consumino liberamente tragedie evitabili come spesso accade, quando ormai la violenza, diventa ordinaria e viene consumata a danno dei più deboli, muore la libertà della democrazia e quindi di quelle persone e giovani che vorrebbero godersi una serata in santa pace . Egr. sig. Questore e Dirigente, auspichiamo in un Loro autorevole intervento concreto, anche per rassicurare i cittadini dimostrando che le Istituzioni sono presenti e dedite ai propri doveri”.