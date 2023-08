Lusciano. Rinascita centro storico, Orabona vuole incontrare Mariniello

Una richiesta di incontro incontro politico con il sindaco Giuseppe Mariniello per discutere di vari argomenti: è la pec inviata dal gruppo di Italia Viva, capeggiato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

Come oggetto, le proposte da portare sulla scrivania del primo cittadino relative al centro storico, periferia e varie ed eventuali.

“Purtroppo, negli ultimi trent’anni, nel nostro centro storico, il numero degli abitanti e delle attività commerciale è diminuito in modo marcato. Senza dimenticare le condizioni d’incipiente rovina in cui giacciono moltissimi palazzi e case, semi o del tutto disabitati – fanno sapere da Italia Viva -. In questi decenni, grazie ad una politica impegnata solo al consumo di territorio con colate di cemento, così come le periferie, il nostro territorio ha subito un allontanamento dei servizi e un deficit di sicurezza”.

“Per il rilancio del nostro centro storico occorre, quindi, una politica capace di riqualificare il cuore della nostra città mirando ad una programmazione sociale, economica ed urbanistica. Occorrono seri provvedimenti per riattivare il commercio e portare servizi, agevolando chi vorrà investire e portare servizi nel cuore della nostra Lusciano. Esonero totale dalle tasse comunali per i primi tre anni per poi proseguire al 75% per altri tre anni su IMU, TARI, suolo pubblico”.

“Il nostro scopo è quello di mettere in campo un confronto costruttivo per consentire il rilancio del centro storico e di tutta la città. Non deve essere un punto di arrivo ma, bensì, un punto di partenza per tutto il territorio comunale”.