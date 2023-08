Lusciano. Abate vuole un coordinamento politico della coalizione

Un incontro col Sindaco Mariniello, capo della coalizione ‘Lusciano col cuore’ per discutere sulla proposta di creare un eventuale coordinamento politico all’interno della coalizione, a supporto del gruppo consiliare.

A chiederlo è l’ex consigliere comunale Luciano Abate,

coordinatore del Movimento Politico ‘Obiettivo Comune’.

“In politica è indispensabile creare un gruppo che supporti le scelte politiche amministrative e che dia la possibilità anche a chi non è stato eletto di poter partecipare attivamente alla vita politica amministrativa, come a tanti giovani che si sono impegnati a portare a termine la propria candidatura, di sentirsi parte attiva alla vita politica luscianese – sottolinea Abate -. Confrontarsi con le idee e le scelte di una nuova classe politica e alla base della crescita del paese, c’è bisogno di discussione e condivisione per porre le basi per un reale cambiamento, che ormai manca da anni”.

“Premetto che con ciò non intendo fare polemica ma ormai sono passati circa tre mesi dalla campagna elettorale, ancora ad oggi il sindaco Mariniello non ha organizzato un incontro con la coalizione per spiegare il percorso politico amministrativo che vuole portare avanti e e spiegare i criteri e le modalità adottate che lo hanno indotto a fare tale scelte per formare la Giunta Comunale”.