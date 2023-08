‘Il Treno’ sul binario della WNB Football Aversa

Treno ad alta velocità in partenza dal binario 2, direzione WNB Football Aversa. Il terzo acquisto non poteva che essere un aversano doc come lui, nato e cresciuto (anche calcisticamente) nella nostra città: stiamo parlando di Claudio Barbato, detto ‘Il treno’. Ruolo? Difensore.

Colpo notevole, classe 1997, il suo curriculum parla chiarissimo: oltre le esperienze in promozione, sono ben quattro i campionati disputati e soprattutto vinti in prima categoria (Real Frattaminore, Sanciprianese e Virtus Liburia x2).

Queste le sue prime impressioni: “Sono stato letteralmente travolto dall’entusiasmo e dalla serietà di questa società, d’altronde sarebbe stato impossibile per me dire di no alla squadra della mia città! Non vedo l’ora di iniziare, darò tutto me stesso per ripagare la fiducia che ho percepito sin dal primo momento”.