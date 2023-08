Festa di San Rocco nel borgo di Maiano: presto riconoscimento DECO e regionale

Nel borgo di Maiano tutto è pronto per la Festa di San Rocco. Il 18 e 19 agosto spiritualità, musica, enogastronomia e arte saranno protagonisti nel Comune di Sant’Agnello con eventi organizzati insieme alla parrocchia dei Santi Prisco e Agnello, con la collaborazione attiva della comunità del borgo di Maiano, e inseriti nel cartellone degli eventi “R…Estate Sintonizzati FM 80065”.

«I luoghi si conoscono profondamente anche attraverso le tradizioni – commenta il Sindaco Antonino Coppola – attraverso ciò che resiste e si trasforma nel tempo e si consegna alla modernità. La Festa di San Rocco non è solo un modo per valorizzare, rispettare e onorare le tradizioni locali, ma un’occasione di forte e sentita condivisione con le famiglie di Sant’Agnello, un legame intimo che collega generazioni e comunità, anche oltre i confini comunali».

Venerdì 18 e sabato 19 agosto artisti e artigiani di Sant’Agnello esporranno le proprie creazioni nei portoni aperti di via Maiano Vecchia. Non mancheranno laboratori dal vivo tra cui quello curato dalla Scuola dei Madonnari di Napoli che dipingeranno due grandi pannelli con scene della vita di San Rocco che, domenica 20, saranno esposti lungo il percorso della processione del Santo Patrono del borgo. Ospite Piero Marcuzzo, famoso ceramista di Cerreto Sannita che, con il suo tornio, coinvolgerà bambini e ragazzi.

Oltre alle degustazioni curate dal Consorzio vini del Vesuvio, durante l’AperiConcerto di venerdì alle 20:30 l’Associazione “Bere Consapevole” proporrà un nuovo cocktail di colore rosso, creato per l’occasione e ispirato al fuoco che alimenta le quattrocentesche fornaci che ancora oggi producono laterizi per forni a legna, esportati in tutto il mondo per le loro caratteristiche.

Le serate, inoltre, saranno allietate dal laboratorio teatrale “La Bottega dei piccoli attori” con sketch di Made in Sud, dai classici della canzone napoletana con il gruppo “I Partenopi” e dalla musica popolare de “Le Cuntesse”.

Regina della manifestazione sarà la famosa polpetta di San Rocco, annoverata sui più conosciuti siti dedicati alla divulgazione di ricette tradizionali. Ventuno ingredienti per una polpetta agrodolce che ha ormai radici centenarie. «A breve si istituirà la commissione per il riconoscimento Deco (denominazione comunale), mentre è già avviato l’iter per il riconoscimento regionale di prodotto tradizionale – annuncia l’Assessore al Turismo Marcello Aversa – La Festa di San Rocco è un evento pregno di cultura e tradizioni da vivere insieme all’insegna della spensieratezza. È in questo contesto culturale che l’Amministrazione ha invitato la cittadina di Foglianise, piccolo comune del beneventano conosciuto in tutto il mondo per i carri realizzati in occasione della festa di San Rocco che sfileranno, insieme ai tipici torelli, piccoli altarini, tra le stradine del borgo. Ancora una volta la cultura dimostra di essere veicolo di belle e interessanti connessioni».

Lo scambio culturale è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità beneventana: «Foglianise e Sant’Agnello condividono una ricca storia di tradizioni comuni e la figura di San Rocco risuona profondamente nell’animo dei nostri cittadini. La tradizionale Festa del Grano di Foglianise in onore di San Rocco, che si svolge ogni anno il 16 agosto, rappresenta il cuore della nostra identità e della nostra storia – dichiara il Sindaco di Foglianise Giovanni Mastrocinque – Questa sorta di gemellaggio culturale è un’occasione preziosa di conoscenza e crescita reciproca, per consolidare i legami tra le nostre comunità e per condividere esperienze, conoscenze e valori».