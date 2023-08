Coppa Italia, Albanova di misura contro l’Aversa

L’Albanova rispetta il pronostico e batte, in trasferta, il Real Aversa Normanna. I biancoazzurri dopo un primo tempo chiusosi a reti bianche, passano dopo 10 minuti nella ripresa con un gol da cineteca di Minicone, senza dubbio l’Mvp della gara. E’ il primo successo stagionale, una vittoria che fa bene anche al morale. Domenica si ritorna in campo: c’è la sfida al Castel Volturno, chi vince supera il turno.

PRIMO TEMPO. Il primo brivido arriva al 21′. Minicone si incarica di un calcio di punizione dall’incrocio delle linee, il pallone supera la barriera ed è indirizzato al ‘sette’ ma il portiere compie un miracolo e mette in angolo. Passano altri 8 minuti e la scena si ripete: nuovo intervento decisivo del numero uno del Real Aversa. È sempre Minicone il più pericoloso con una conclusione al volo dall’area che però non trova lo specchio. Un altro squillo dell’Albanova arriva al 43′ con Fontanarosa ma anche questa volta senza esito favorevole.

SECONDO TEMPO. Subito un brivido per i granata. Indovinate chi ci prova? Sempre lui Minicone: sinistro che però viene nuovamente deviato oltre la linea del calcio d’angolo. Pressing alto dei biancoazzurri e Aversa alle corde. Al 55′ la gara si sblocca: Percope mette al centro, Minicone (show assoluto il suo) realizza il primo gol ufficiale con una semi rovesciata clamorosa che vale lo 0-1. Applausi di tutti i presenti allo stadio. In campo solo gli ospiti: La Montagna, appena entrato per Minicone, è subito pericoloso al 70′. Il primo tiro dell’Aversa arriva a 8 minuti dalla fine del match: azione in solitaria di Formicola, arriva sul fondo, entra in area e si trova a tu col portiere Sorrentino che però chiude tutti gli spazi e spedisce in angolo. Poi la squadra cala di intensità e dopo 6 minuti di recupero si chiude anche la partita.

REAL AVERSA NORMANNA: Mariano, Boiano, Russo, Falco, Capogrosso (dal 33′ Dello Iacono), Andreozzi, Garofalo (dal 31′ Formisano), Perrino, Casalini (dal 26′ st Onofaro G.), Formicola, Castaldi (dal 3′ st Di Gennaro). A disp.: Onofaro B., Di Gennaro, Di Martino, Di Lorenzo. All. Romaniello

ALBANOVA CALCIO: Sorrentino, Percope, Mele, Solpietro, Tommasini, Minicone (dal 21′ st La Montagna), De Rosa (dal 38′ st Volpicelli), Infimo, Fontanarosa, Orefice (dal 43′ st Pragliola). A disp.: Accardo, Falco, Martone, Capasso, Cantone, Cestrone. All. Bovienzo



ARBITRO: Ciro Riglia di Ercolano



ASSISTENTI: Gianluca Ceriello e Giuseppe Peluso, entrambi di Nola



MARCATORE: 55′ Minicone (Al)



NOTE: La gara si è giocata allo stadio ‘Papa’ di Cardito. Spettatori circa 200. Ammoniti Perrini (Av), Varchetta, Volpicelli (Al)