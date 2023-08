Concluso sciame sismico a Pozzuoli, 115 scosse in 15 ore

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione comunale di Pozzuoli la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 1:57 della scorsa notte, e conclusosi nel pomeriggio, e costituito da 115 terremoti con magnitudo massima 3.6 localizzati nell’area dei Campi flegrei.

Lo rende noto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, con un comunicato nel quale annuncia anche, a breve, “un sistema di comunicazione che, attraverso la messaggistica istantanea, possa raggiungere tutta la cittadinanza per informarla tempestivamente in caso di nuove situazioni di allerta”.

“Già dalla scorsa notte abbiamo intensificato le attività di monitoraggio del fenomeno sismico che costantemente rileviamo sul nostro territorio”, ha assicurato il primo cittadino, il quale spiega che “in questi casi, al fine di diffondere informazioni e dati certi, ci confrontiamo preventivamente con l’Osservatorio Vesuviano-Ingv e con i soggetti istituzionali competenti per non determinare falsi allarmismi e rassicurare la popolazione”.

“Stamattina – fa sapere Manzoni – a causa del perdurare dello sciame sismico, ho disposto il potenziamento della presenza di agenti di Polizia municipale e di personale della Protezione civile sull’intero territorio cittadino.

L’Osservatorio Vesuviano, a conclusione dello sciame sismico, ha comunicato che si è trattato di una normale ripresa delle attività telluriche”.

“Comprendo la preoccupazione dei cittadini, che è anche la mia – afferma il sindaco – ma intendo rassicurarli precisando che il Comune sta mettendo in campo tutte le misure di competenza per fronteggiare adeguatamente le problematiche legate ai fenomeni sismici e bradisismici”.

Controlli di Anas sulle strade, nessun danno

In seguito alle scosse di terremoto che hanno interessato la provincia di Napoli, Anas ha attivato i protocolli previsti per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione in caso di sisma.

In particolare, si legge in una nota, “i tecnici Anas specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti, hanno provveduto ad eseguire specifici controlli e verifiche tecniche sulle opere della strada statale 7 quarter Domitiana e sulla SS686 Di Quarto, in prossimità dell’epicentro dello sciame sismico.

Le attività al momento non hanno evidenziato danni strutturali o necessità di limitare la circolazione”.

(Ansa)