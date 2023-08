Come trovare il giusto equilibrio tra gioco online e divertirsi in modo sano

L’avvento dell’era digitale ha portato con sé un ventaglio di opzioni nuove in pressoché ogni campo. Oltre a poter partecipare ad eventi sociali digitali completamente nuovi, tra cui ovviamente i social media, possiamo contare su una quantità di nuovi metodi d’intrattenimento davvero spettacolare.

Alcuni tipi di gioco si sono trasformati, passando dall’essere semplici passatempi a veri e propri mondi virtuali in cui milioni di persone si immergono quotidianamente.

Tuttavia, come per ogni forma di intrattenimento, è essenziale trovare il giusto equilibrio tra divertimento e responsabilità: prendersi delle pause, mantenere uno stile di vita sano e soprattutto ricordare sempre quanto sia importante il benessere mentale.

Senza la calma e la moderazione, infatti, si rischia di non godersi appieno l’esperienza di gioco online.

Più lunga la sessione, più frequente è la pausa

È indiscutibile che i giochi online possano essere incredibilmente coinvolgenti e avvincenti. Tuttavia, immergersi troppo a lungo in una sessione di gioco può avere conseguenze negative sulla salute fisica e mentale. Sedersi davanti allo schermo per ore senza interruzioni può portare a problemi posturali, stanchezza e affaticamento degli occhi. Inoltre, c’è anche bisogno di sgranchirsi le gambe di tanto in tanto, anche per evitare eccessi di sedentarietà. Rimane quindi sempre fondamentale stabilire dei limiti di tempo e prendersi delle pause regolari durante le sessioni di gioco.

Come detto, le pause non sono soltanto un momento in cui staccare gli occhi dallo schermo, o a prevenire l’affaticamento fisico, ma consentono anche e soprattutto di rinfrescare la mente. La cosa migliore da fare durante le pause è fare qualche esercizio di stiramento, bere acqua o semplicemente alzarsi e muoversi per qualche minuto. Questi piccoli gesti possono contribuire a mantenere un livello di energia costante e migliorare la concentrazione, consentendo di godersi il gioco in modo più efficace ed evitare sensazioni sgradevoli alla vista o al corpo.

Inoltre, sul lungo termine, è importante che i giochi non tolgano troppo tempo al mantenere uno stile di vita sano. Spesso i lavori sedentari, così come i passatempo troppo statici, tendono a far venire meno il ruolo “riposante” e “rilassante” dell’attività, andando ad incidere invece sullo stile di vita, che diventando sedentario porta a una serie di problemi. Dal momento che i videogiochi devono essere una fonte di divertimento e intrattenimento, è fondamentale ricordare che la salute fisica e mentale devono sempre avere la priorità. Un vero giocatore sa che il gioco dovrebbe essere solo una parte della propria vita e non il suo unico centro. Mantenere uno stile di vita sano può migliorare non solo l’esperienza di gioco, ma anche la qualità complessiva della vita.

Photo by Erik Mclean on Unsplash

Benessere mentale e fisico: un equilibrio precario

Una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare sono pilastri fondamentali di uno stile di vita sano. Oltre all’assicurarsi di consumare una varietà di alimenti nutrienti, evitando l’eccesso di cibi processati e ricchi di zuccheri, è importante mantenersi sempre attivi facendo esercizio fisico, anche moderato, per migliorare la propria energia, ridurre lo stress e contribuire a mantenere il corpo in buona forma.

Uno dei problemi principali che si può riscontrare giocando troppo online è anche il disturbo delle fasi del sonno. Dormire è un elemento cruciale per il benessere generale. Evitiamo sessioni prolungate di gioco online e non trascuriamo il sonno in favore della dopamina causata dal divertimento. Un sonno adeguato è fondamentale per il funzionamento cerebrale, la concentrazione e la salute emotiva. Trovare un equilibrio tra giocare e riposare aiuterà a mantenere una mente fresca e pronta per nuove sfide virtuali, specialmente se queste coinvolgono il ragionamento e la logica.

Mentre il gioco online può essere un modo fantastico per sfuggire alla realtà e rilassarsi, è essenziale rimanere consapevoli del proprio benessere mentale. Lunghe sessioni di gioco possono contribuire allo stress e all’isolamento sociale, specialmente quando si trascurano le relazioni interpersonali e le attività fuori dal mondo virtuale.

Quindi rimaniamo attenti al socializzare con gli amici e la famiglia, partecipare a hobby al di fuori del gioco e cercare momenti di relax e meditazione. Questa viene chiamata pratica della “mindfulness”, ovvero rimanere coscienti di come si investe il proprio tempo, quanto e a cosa porta. Concentrazione equivale a riduzione dello stress, perché la completa perdita di controllo induce invece all’ignorare il resto che non viene considerato “importante” in quel dato momento.

E quella famosa “dipendenza” da gioco online? Rimane sempre un rischio. Soprattutto nel gioco d’azzardo e soprattutto quando non si utilizzano le piattaforme sicure ADM, che rimangono sempre vigili nel far mantenere la moderazione nel gioco. Ci sono siti decisamente più sicuri di altri, come quelli presenti in questo elenco, che proteggono anche le frange demografiche più suscettibili come gli anziani.

Se però in qualsiasi momento si avverte un senso di “sopraffazione”, ansia o depressione a causa del gioco, è importante chiedere aiuto esterno. Amici, familiari o professionisti possono aiutare per mantenere il controllo sulla propria vita. Riconoscere quando è il momento di prendere una pausa e quando si inizia ad avere un rapporto insano con i giochi può fare la differenza nel mantenere il proprio benessere generale.

In definitiva, il gioco online può essere un modo incredibilmente divertente e coinvolgente per trascorrere il proprio tempo libero. Tuttavia, come con qualsiasi forma di intrattenimento, è cruciale trovare un equilibrio tra divertimento e moderazione.

Dal momento che stiamo “navigando sul web”, tanto vale ricordare che si è i capitani del proprio viaggio virtuale. Trovare il giusto equilibrio è quello che permette, anche nel lungo termine, di godersi i mondi digitali e trarre il meglio dalla tecnologia.