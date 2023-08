Come acquistare un frigorifero con il bonus elettrodomestici

Devi acquistare un nuovo frigorifero oppure svecchiare quello che hai già in casa? Per acquistare nuovi elettrodomestici è possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% pensata per chi deve acquistare degli elettrodomestici nel corso dell’anno 2023.

Attenzione però: il bonus è disponibile solo se gli acquisti di elettrodomestici siano connessi alla ristrutturazione di un’abitazione altrimenti non è possibile usufruirne.

La ristrutturazione può risalire sia all’anno in corso che a quello precedente. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus elettrodomestici prima di richiederlo.

Acquisto nuovo frigorifero nel 2023: indicazioni per il bonus

Con il bonus elettrodomestici è possibile richiedere una detrazione fiscale Irpef pari al 50% delle spese che si sono sostenute per l’acquisto di nuovi elettrodomestici. Per validare il bonus però la classe energetica di questi elettrodomestici deve essere almeno di A+ o superiore. Non ci sono restrizioni invece sui tipi di elettrodomestici: rientrano nel bonus frigoriferi, forni, lavatrici, lavastoviglie ecc.

Il requisito necessario per usufruire del bonus però è quello della ristrutturazione. Infatti, il bonus elettrodomestici per essere attivato deve per forza fare capo ad una ristrutturazione che può essere in corso oppure risalire al massimo all’anno precedente all’acquisto degli elettrodomestici. Questi gli interventi che l’Enea classifica come validi per poter usufruire del bonus:

manutenzione straordinaria su singoli appartamenti;

ristrutturazione di fabbricati;

manutenzione o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Se per esempio si vuole acquistare un frigorifero da incasso ma i lavori non hanno riguardato necessariamente la cucina, comunque il frigorifero si potrà acquistare, anche se ad essere ristrutturate sono state camere da letto e salone. Fondamentale è quindi la ristrutturazione in sé e non l’ambiente ristrutturato. In più, non bisogna fare confusione tra gli interventi di ristrutturazione e quelli di manutenzione. Sistemare l’intonaco oppure tinteggiare le pareti sono infatti classificate come opere di manutenzione che non rientrano nel bonus. Il Bonus ha una validità di 10 anni entro i quali si deve godere delle agevolazioni e non può essere ceduto a terzi.

Come richiedere il bonus elettrodomestici

Il primo passo per usufruire del bonus elettrodomestici è quello di conservare tutte le ricevute e gli scontrini degli acquisti di elettrodomestici che si sono effettuati. Poi basterà inserire nell’apposito campo delle detrazioni al momento del 730, l’importo della spesa sostenuta. Il consiglio è quello di conservare tutte le ricevute così da utilizzarle come prova nel caso di controlli da parte del Fisco.

In più, si dovrà effettuare un altro passaggio per attivare il bonus elettrodomestici: è necessario inviare una comunicazione tramite l’apposita sezione dell’Enea, l’ente che attualmente si occupa della gestione del bonus. Il termine massimo per trasmettere la comunicazione però è di 90 giorni dalla fine dei lavori e si dovranno comunicare solo gli importi relativi alla spesa per gli elettrodomestici.

Fai attenzione però al metodo di pagamento che utilizzi. Solo i pagamenti tracciabili quindi uso di carta di credito, bancomat o bonifico bancario sono ammessi. I limiti di spesa invece sono scesi rispetto all’anno passato. Per il 2023 il tetto massimo è di 8000 euro detratti in 10 anni quindi di massimo 400 euro all’anno per 10 anni.

Il bonus attualmente scade il 31 dicembre 2024 ma potrebbe essere rinnovato negli anni a seguire. Ricordiamo inoltre che le detrazioni in corso non sono accumulabili. Se quindi deciderai di usufruire del bonus elettrodomestici non potrai accedere ad altre agevolazioni come lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Se invece non hai effettuato una ristrutturazione ma vuoi comunque acquistare gli elettrodomestici in maniera agevolata, allora puoi valutare altri tipi di Ecobonus che incentivano l’acquisto di elettrodomestici meno inquinanti per favorire il risparmio energetico e tutelare l’ambiente.