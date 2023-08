Case vacanze sovraffollate: 10 turisti in appartamenti per 4

A Gallipoli la Guardia di finanza ha scoperto numerosi casi di piccoli appartamenti affittati a un numero elevato di giovani turisti che pagavano fino a cinquemila euro a settimana.

In particolare le fiamme gialle hanno rilevato che appartamenti in grado di ospitare al massimo 4 persone, grandi circa 60 metri quadri, sono stati affittati a gruppi di 10 turisti disposti a pagare dai 1.500 ai 5.000 euro a settimana di affitto per ogni casa.

Le ‘case pollaio’ sono state individuate durante controlli amministrativi e fiscali sulle locazioni turistiche in 39 appartamenti nelle località balneari Baia Verde e Lido San Giovanni, all’interno dei quali è stata riscontrata complessivamente la presenza di 212 giovani turisti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Ora i militari stanno verificando i requisiti igienico-sanitari e il rispetto dell’ordinanza comunale che vieta il sovraffollamento degli alloggi e che prevede in caso di violazioni una sanzione amministrativa di 350 euro per ogni persona in eccedenza.

(Ansa)