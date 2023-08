Carabiniere libero dal servizio distrae la famiglia per arrestare ladra casertana

Furti in abitazione nel periodo estivo. A Santa Maria la Carità, nella provincia partenopea, un militare del Nucleo Investigativo di Napoli libero dal servizio passeggia in Via Pioppelle insieme a moglie e figli.

E’ in licenza ma come recita un adagio da caserma “non si smette mai di essere carabiniere”.

L’occhio allenato e l’abitudine a interpretare le anomalie nell’ambiente circostante consentono all’appuntato di comprendere che quella donna poco lontana non ha buone intenzioni. Il suo è un viso nuovo e in quella zona conosce praticamente tutti. Il militare dice nulla ai familiari per evitare di spaventarli.

Si allontana dicendo loro di aver dimenticato il cellulare in auto e si apposta pochi metri alle spalle della giovane donna. Questa in pochi secondi forza la serratura del cancello di una villetta ed entra in casa.

L’appuntato compone il 112 e chiede l’intervento di una pattuglia. La donna è ancora all’interno, non ha altre vie di fuga.

E così il militare e i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia entrano nell’abitazione e bloccano la giovane prima che possa fuggire.

Ai suoi piedi già alcuni oggetti scelti per essere portati via.

In manette Giulia Jovanovic, 31enne casertana già nota alle forze dell’ordine. Ora è ristretta in camera di sicurezza, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.

I CONSIGLI DEL 112

Durante i mesi estivi molte città si svuotano e questo può attrarre l’attenzione di potenziali malintenzionati. Quelli che seguono sono alcuni consigli dei Carabinieri per proteggere le vostre abitazioni.



1. Organizzatevi con i vicini di casa o conoscenti di fiducia, comunicando loro i vostri piani di viaggio e chiedendo loro di tenere d’occhio la vostra abitazione. La sorveglianza reciproca è un potente deterrente contro i furti.

2. Utilizzate dispositivi timer per accendere e spegnere le luci durante la vostra assenza. Considerate l’installazione di un sistema di allarme o videosorveglianza per garantire un livello extra di protezione.

3. Chiedete a qualcuno di fiducia di raccogliere la vostra posta e rimuovere i giornali accumulati, in modo da non dare l’impressione di una casa vuota.

4. Evitate di condividere dettagli riguardanti le vostre ferie sui social media, specialmente se i vostri profili sono accessibili a tutti.

5. Assicuratevi che tutte le serrature e le finestre siano ben chiuse e sicure prima di partire.

6. Considerate l’utilizzo di dispositivi che simulino la vostra presenza in casa, come programmare la televisione o la radio per accendersi in determinati momenti della giornata.

7. Conservate i vostri oggetti di valore in luoghi sicuri e non facilmente accessibili.

8. Assicuratevi che le zone esterne della vostra casa siano ben illuminate, in modo da scoraggiare potenziali malintenzionati.

9. Prendetevi il tempo per conoscere i vostri vicini e partecipare alla vita di quartiere. Una comunità unita può contribuire a mantenere un ambiente più sicuro per tutti.

10. In caso di avvistamenti sospetti o attività insolite nei dintorni della vostra abitazione, non esitate a segnalare immediatamente al 112