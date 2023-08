Aversa. ‘Ritrovata auto della turista’: il ‘giallo’ della notizia data dal sindaco

Esulta – tramite social – il sindaco Golia alla notizia dell’auto: “Dopo mesi di intense indagini, i colpevoli sono stati arrestati e l’autovettura è stata ritrovata. Questa è una vittoria che celebriamo tutti insieme”.

Post con centinaia di like, commenti e condivisioni. Una notizia che al momento è un vero giallo.

Riavvolgiamo il nasto.

Erano stati derubati della propria auto durante una vacanza ad Aversa (CE). Il lungo post di sdegno ma di aiuto nel ritrovare l’unico mezzo di famiglia che ha fatto il giro dei social.

Una ondata di solidarietà di persone comuni ma anche delle istituzioni come il consigliere comunale Alfonso Oliva e del deputato di FdI Gimmi Cangiano.

La stessa famiglia che aveva contattato la nostra redazione per esprimere la graditudine e vicinanza dell’intera città normanna con l’impegno di ritornare a visitare Aversa.

Ebbene, prima di dare la lieta notizia del ritrovamento dell’autovettura, ci siamo sincerati di avere conferma della diretta interessata che così ci ha risposto: “Non ho notizie certe ancora in merito. Per cui per il momento non posso rilasciare nessuna dichiarazione”.

Insomma, l’ennesimo giallo social in un caldo e afoso pomeriggio aversano.