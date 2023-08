Aversa. Proroga Sogert, LPCS ‘bacchetta’ la Diana

“Apprendiamo dalla stampa che il capogruppo consiliare dei Moderati, la consigliera comunale Olga Diana, avrebbe criticato la ‘proroga’ a Sogert per il servizio di riscossione coattiva. Evidentemente, probabilmente a causa degli impegni provinciali, la consigliera non ha ben compreso o, più plausibilmente, si è distratta rispetto ad una serie vicende amministrative interne che cita confusamente al solo fine di criticare il puntuale operato dell’Assessore alle Finanze”. A dirlo, tramite nota stampa, il gruppo consiliare LPCS (La Politica che Serve).

“Innanzitutto l’allungamento, di mesi sei, del contratto stipulato con la Sogert non è una proroga bensì un atto adottato in seguito ad una richiesta della Sogert motivata con il fermo di tredici mesi che la stessa ha subito a seguito della sospensione della riscossione coattiva a causa della pandemia da Covid-19. La Giunta, dal canto suo, ha dato indirizzo alla Dirigente al ramo per verificare i presupposti normativi della richiesta pervenuta, al fine di evitare all’Ente possibili contenziosi con la stessa concessionaria. La Dirigente ha ritenuto sussistere i presupposti normativi disponendo l’allungamento di mesi 6 a far data dal 30/07/2023, data nella quale il contratto veniva a naturale scadenza”.

“È piuttosto emblematico che, a dispetto di qualche prevedibile critica strumentale pervenuta dall’opposizione, anche la consigliera di maggioranza si sia lasciata andare a certe inesattezze ma comprendiamo da parte sua che, pur senza conoscere il merito delle vicende, esistano perplessità sull’operato altrui. A questo punto, però, non resterebbe che evidenziare le tante inefficienze di altre aree per le quali, siamo certi, la consigliera è pronta a mettere in discussione gli assessorati di riferimento o, perché no, l’intera stabilità politica della maggioranza”.

“Anche, perché, è fin troppo comodo non interessarsi di vicende locali ma utilizzare la propria posizione interna solo per rappresentare all’esterno altri Enti e a noi, francamente, questo giochino non piace affatto per cui la consigliera o chi per essa decidesse da che parte stare e prendesse posizioni definitive e coerenti con quanto si lascia intendere a giorni alterni”.

“Crediamo infatti che il clima di incertezza che qualcuno prova ripetutamente a creare non giovi a nessuno se non a chi ha da tutelare le proprie rendite di posizione mentre il nostro unico obiettivo è dare stabilità di governo a questo Ente e servizi degni alla cittadinanza”.