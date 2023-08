Paura ad Aversa: ‘ignoti’ si aggirano vicino ai portoni di casa

Si aggirano vicino ai portoni scrutando le serrature o capendo se la casa è frequentata o i proprietari sono partiti.

In questi ultimi giorni sono tante le segnalazioni di alcuni giovani che si aggirano verso abitazioni con fare sospetto. L’ultima, nel pomeriggio odierno.

Gli avvistamenti sospetti si sono verificati tra via Diaz, via Corcioni, Piazza Vittorio Emanuele e via Cavour.

In alcuni casi vengono ‘colti’ sul fatto e per la paura di essere scoperti scappano velocemente.

I SOGGETTI A RISCHIO TRUFFA O FURTO

Le truffe non vanno in vacanza. I malintenzionati, infatti, non si fanno scrupoli e vanno sempre a caccia di qualcuno da raggirare, soprattutto le persone anziane. Ora ladri e truffatori hanno anche una scusa in più per tentare di entrare in casa:.

Negli ultimi mesi si sono, infatti, già verificati molti casi della cosiddetta truffa del finto nipote o del finto avvocato: il modo ricorrente è costituito da una telefonata all’anziano nel corso della quale un sedicente avvocato racconta che un parente dello stesso anziano, un figlio o un nipote, sono rimasti coinvolti in un incidente e avrebbero bisogno, per non avere problemi con la giustizia, di pagare subito, in contanti, una sorta di cauzione. La vittima, messa in agitazione dalla telefonata concitata e spesso disturbata nella comunicazione, crede al racconto e fornisce il denaro contante ad un emissario inviato a casa dal finto avvocato, ma in realtà un complice dello stesso.

Nel periodo estivo, poi, il pericolo delle truffe è maggiore a causa del parziale svuotamento delle città. Le persone della terza età sono quelle che rimangono più sole. Dobbiamo far sapere ai nostri nonni e genitori che non sono soli.

I CONSIGLI UTILI

Dal chiudere bene porte e finestre all’evitare di postare sui social troppe informazioni sui propri viaggi. Adottare alcuni semplici accorgimenti durante le ferie estive può aiutare a prevenire brutte soprese al rientro delle vacanze.

Di seguito un vademecum per gli anziani e non solo:

Prima di lasciare la propria abitazione assicurarsi che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate.

e la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. Evitare di far sapere che si sta partendo e di pubblicare sui social foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonché le mete e le date di rientro e ogni altra notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa.

nonché le mete e le date di rientro e ogni altra notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa. Avvisare della partenza i vicini di casa affinché facciano attenzione a rumori sospetti o a persone sconosciute che si aggirino nella zona

o a persone sconosciute che si aggirino nella zona Evitare l’accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di ritirarla. Per brevi assenze lasciare accesa una luce oppure radio o tv, un timer può programmare accensione e spegnimento.

chiedendo ad un vicino di ritirarla. Per brevi assenze lasciare accesa una luce oppure radio o tv, un timer può programmare accensione e spegnimento. Non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore . Se non in possesso di una cassetta di sicurezza, sarebbe consigliabile consegnare gli oggetti di valore a persone fidate per la custodia e provvedere, comunque, a fotografarli perché in caso di furto se ne faciliterà la ricerca.

. Se non in possesso di una cassetta di sicurezza, sarebbe consigliabile consegnare gli oggetti di valore a persone fidate per la custodia e provvedere, comunque, a fotografarli perché in caso di furto se ne faciliterà la ricerca. Se al ritorno a casa si trova la porta aperta o chiusa dall’interno, non entrare e provvedere, invece, ad allertare subito il 112 o 113.

In ogni caso, per qualsiasi dubbio o necessità chiamare, sempre, le Forze dell’ordine.