Mentre in tutte le città dell’hinterland aversano si sono già tenuti e sono stati programmati una serie di eventi, rassegne, che tendono ad allietare il periodo agostano a chi, per vari motivi, resta città, nella nostra città normanna riferimento dell’agro nessuna iniziativa, né di carattere culturale né ludico, per chi è rimasto in città!

A denunciarlo Come Alfonso Oliva, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che polemizza sull’atteggiamento del sindaco Alfonso Golia, “esaltatosi” sui social per aver raggiunto 36mila followers (seguaci social, ndr) sulla sua pagina Facebook.

“In questo agosto aversano, quello che mi colpisce – sottolinea Oliva – è il Sindaco Golia ‘futuro tiktoker’ che si autoesalta per aver raggiunto tanti followers sulla sua pagina, salvo poi mostrare totale disinteresse per gli aversani in città. È la quinta estate, sperando che sia l’ultima!, in cui il sindaco ed i vari assessori alla cultura hanno voluto ed ideato il cartellone del vuoto assoluto per chi resta in città! Sindaco un selfie in meno ed un evento in più!”.

“E così mentre nei comuni vicini, ed in generale su tutto il territorio del casertano, ci sono concerti, sagre, eventi di cabaret, teatro e danza, spesso sponsorizzati dalla Regione Campania, qui da noi non è stato organizzato neanche un piccolo cineforum all’aperto ma nel contempo è giunto un nuovo proclama di ferragosto: il Natale ad Aversa!”.