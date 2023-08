Blitz nella movida di Aversa: fermato 20enne

La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore per la gestione della sicurezza in occasione delle serate di “movida”, ha arrestato, nella serata di ieri, sabato 12 agosto, due persone in flagranza di reato, ad Aversa per spaccio di sostanze stupefacenti e a Baia Domizia per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal coniuge.

In particolare, operatori del Commissariato di P.S. di Aversa intercettavano, nei pressi dell’ippodromo della città normanna, luogo di ritrovo della vita notturna, una vettura in sosta, il cui conducente, un giovane ventenne, veniva notato cedere un involucro ad un uomo affiancatosi in scooter.

Raggiunta la vettura che nel frattempo accennava a lasciare il luogo, i poliziotti procedevano a perquisizione, rinvenendo in un vano portaoggetti dell’auto una scatola in latta per caramelle contenente alcune dosi di cocaina, un pacchetto di sigarette con all’interno una stecca di hashish, oltre a numerose banconote di piccolo taglio, possibile provento delle vendite.

Il riscontro degli accertamenti di polizia giudiziaria consentiva di dichiarare in stato di arresto il giovane per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.