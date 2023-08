Aversa. L’appello del prof. Ivan Giglio: “Comune partecipi ai bandi”

“Ennesima delusione e opportunità sfumata per il mondo dello sport nella nostra città di Aversa. In questo periodo l’amministrazione comunale di Aversa è impegnata principalmente su future cariche politiche per le amministrative del 2024, tralasciando grande opportunità come i bandi”. A denunciarlo, tramite nota stampa, il dott. Antonio Ivan Giglio, preparatore fisico, educatore alimentare e responsabile dell’Associazione sportiva A.S.D. Vivere Sano.

“Circa 2 anni fa invitavo l’amministrazione e l’assessore allo sport a partecipare al bando “sport nei parchi” lo stesso assessore al ramo prese in balzo la mia idea ma senza un esito positivo. Invito l’amministrazione a prendere visione di questi bandi e dare importanza al fine di favorire lo sport sul nostro territorio”.

“II compito dell’amministrazione comunale e nello specifico dell’assessorato allo sport è quello di individuare tutte le normative che vengono poste in essere al fine di favorire lo sport collettivo per avvicinare i giovani alle attività ludico-motorie”.

“Sono state pubblicate le graduatorie e gli elenchi di ASD/SSD/ETS e Comuni ammessi al finanziamento relative ai 4 avvisi afferenti al programma “Sport di tutti”, per interventi volti alla realizzazione di presidi in aree di disagio sociale e a rischio emarginazione, progetti di inclusione, attività negli istituti di pena, anche minorili, e interventi per la sistemazione di aree attrezzate destinate all’attività motoria nei parchi urbani, 263 i nuovi progetti sportivi e sociali risultati finanziabili, a cui saranno destinati 9.3 milioni di euro. Aversa assente”.