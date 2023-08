Quale sarà l’attacco più prolifico della stagione 2023/2024?

Con il mercato estivo ormai agli sgoccioli e l’inizio della Serie A alle porte, è tempo di fare pronostici su quali saranno le squadre a sorprendere nella prossima stagione.

Nonostante il dominio assoluto del Napoli nella passata stagione, quest’anno vi è la sensazione che la battaglia tra le squadre top sarà molto avvincente e equilibrata fino all’ultimo gol.

Proprio sui gol, infatti, non sorprende che le squadre che ne hanno segnati di più l’anno scorso, abbiano poi raggiunto le posizioni più alte della classifica, salvo poche eccezioni.

Se guardiamo infatti la classifica 2022/2023 dei gol fatti, è facile notare come essa coincida in maniera abbastanza accurata con la classifica generale.

Napoli – 77 gol (1° posto) Inter – 71 gol (3° posto) Atalanta – 66 gol (5° posto) Milan – 64 gol (4° posto) Lazio – 60 gol (2° posto) Juventus – 56 gol (7° posto) Fiorentina – 53 gol (8° posto) Bologna – 53 gol (9° posto) Roma – 50 gol (6° posto) Monza – 48 gol (11° posto) Salernitana – 48 gol (15° posto) Udinese – 47 gol (12° posto) Sassuolo – 47 gol (13° posto) Torino – 42 gol (10° posto) Empoli – 37 gol (14° posto) Cremonese – 36 gol (19° posto) Lecce – 33 gol (16° posto) Verona – 31 gol (18° posto) Spezia – 31 gol (17° posto) Sampdoria – 24 gol (20° posto)

Questo discorso vale anche per le tre neopromosse, come mostrato qui sotto.

Frosinone – 63 gol (1° posto) Genoa – 53 gol (2° posto) Cagliari – 50 gol (5° posto)

Sarà ancora il Napoli la squadra con l’attacco migliore?

Difficile rispondere a questa domanda, ma sorge spontaneo pensare che squadre come Juventus e Roma, per esempio, possono sicuramente fare meglio questa stagione. Questo è evidente anche dalle quote dei bookmakers, i quali non si sbilanciano troppo a favore di nessuna delle top squadre in Italia.

Molto dipenderà anche dagli ultimi colpi di mercato e da come si inseriranno i nuovi innesti negli attacchi delle varie squadre. Giocatori come Thuram all’Inter, Scamacca all’Atalanta, Pulisic e Chukwueze al Milan potranno certamente far valere le proprie qualità e proprio da questo dipenderà il numero di gol che le squadre registreranno a referto.

Insomma, la Serie 2023/24 sembra avere tutte le carte in regola per dare spettacolo a suon di prestazioni e gol.