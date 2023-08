Arredo esterno: cosa non può proprio mancare in giardino?

Trasformare il proprio giardino in una sorta di oasi personale è il sogno di molti, è innegabile. Ma è davvero così facile?

L’arredo esterno va scelto sulla base di alcuni criteri ben precisi, anche perché i mobili saranno inevitabilmente soggetti all’usura e alle intemperie.

Dai tanti modelli di cassette postali da esterno fino ai mobili indispensabili, scopriamo tutto a riguardo.

Arredo esterno per il giardino: i fattori da considerare

L’arredo esterno non è solo una questione di comodità e funzionalità, ma svolge anche un ruolo fondamentale nel design complessivo del giardino. Ed è proprio così che uno spazio semplice all’aria aperta può essere trasformato in una zona accogliente e che invita al relax. La parola d’ordine, in questo caso, è solo una: armonia visiva.

Prima di acquistare l’arredo da esterno, però, ci sono diversi fattori da prendere in considerazione per assicurarsi di fare la scelta giusta. Per esempio, il clima della zona: se abitiamo in un posto umido, propendiamo per materiali resistenti all’umidità e alla muffa.

Non dimentichiamo mai, poi, di considerare lo spazio disponibile: dobbiamo prendere le misure in modo accurato per comprare mobili adatti. In ogni caso, si può anche valutare di suddividere il giardino in varie zone, così da renderlo praticamente perfetto.

Gli elementi di un giardino perfetto

Tra i materiali più amati per arredare il giardino troviamo il legno: il suo aspetto è naturale e accogliente per definizione. Indubbiamente, però, non va sottovalutata la manutenzione: solamente con cura e attenzioni possiamo preservare l’aspetto del giardino nel tempo.

Tra gli altri materiali troviamo il ferro battuto o il rattan sintetico. Quest’ultimo è molto amato, mentre i mobili in ferro battuto sono scelti per conferire un’atmosfera maggiormente romantica al giardino.

Per progettare lo spazio esterno, ovviamente non possiamo non prendere in considerazione un set da pranzo completo, composto da un tavolo e sedie, così da godersi i pasti all’aperto con amici e la propria famiglia. Si può realizzare anche una zona relax con lettini e ombrelloni: una zona dedicata alla lettura e alla tintarella in estate!

Tra gli altri “immancabili” non possiamo non citare la cassetta della posta – ormai troviamo tantissimi modelli in commercio, e possiamo scegliere cassette più rustiche o moderne, se non minimal o classiche. Cerchiamo, poi, di dare atmosfera servendoci di lanterne e luci da giardino.

Tendenze e stili per l’arredo del giardino

I gusti personali non si discutono: di conseguenza ognuno di noi può trovare quello che meglio rappresenta le proprie preferenze. Tuttavia, l’arredo esterno, negli ultimi anni, è stato molto rivoluzionato, tra tendenze e stili da non perdere.

Uno dei più amati è il design minimalista, caratterizzato da linee pulite e materiali moderni. I colori neutri come il grigio e il bianco sono molto richiesti per creare un’atmosfera elegante e sofisticata.

Un altro stile molto amato, invece, è il design eco-sostenibile, che si basa sull’utilizzo di materiali riciclati o biodegradabili per ridurre l’impatto sull’ambiente. Pensiamo, per esempio, al pallet, con cui possiamo realizzare persino l’arredo da soli. Certo, ci vuole un po’ di inventiva – così come di manualità – ma quanto sarebbe bello dire che abbiamo creato i nostri mobili da zero? Un’idea low cost da non sottovalutare.