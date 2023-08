Analisi della slot In Jazz (Endorphina) nel AmunRa casino in base ai risultati di 1000 giri di ruota

La slot machine del provider Jazz Endorphina ricorda le macchine da pavimento NOVOMATIC dei primi anni 2000 – il gameplay di base è il più semplice possibile, e delle funzioni bonus c’è solo FS con modifiche minime alle regole originali.

È possibile giocare alla video slot su https://amunra-casino.com/ informazioni utili per gli utenti del AmunRa casino sono presentate di seguito.

Gioco principale

I coefficienti per le combinazioni sono deboli. I migliori per 5 simboli sulla linea: x40, x32, x24. Ma l’algoritmo della slot è costruito in modo che spesso si verifichino 3 combinazioni contemporaneamente. Anche la caduta di una catena di 5 simboli non è un evento raro. A causa di tutto questo, il saldo non si riduce molto, ma senza FS vincere nella slot del AmunRa casino è impossibile.

FS

Come ha dimostrato un esperimento separato, è possibile vincere solo a spese delle FS. Se nel test principale sono partiti solo 1 volta su 1000 round, nel test aggiuntivo le probabilità che partissero erano di circa 1 su 300.

I risultati sono stati impressionanti. Le vincite risultanti sono state di x114, x326, x166, x82 e x237. Solo un risultato al AmunRa casino è stato insoddisfacente: x14. Diventa chiaro il motivo per cui l’algoritmo di gioco concede raramente giri gratuiti. Il motivo è la grande vincita che ne deriva.

FS 10 in totale. Possono essere prolungati. Ottimi risultati si ottengono con i simboli sostitutivi impilati (Wild) con moltiplicatori x2 e x3. I simboli Wild al AmunRa casino cadono in circa 5 giri gratuiti su 10. Ci sono sempre almeno due simboli sostitutivi, che coprono l’intera verticale. Ce ne sono tre. In questo caso, i moltiplicatori non vengono sommati, come nella maggior parte delle slot con una funzione simile, ma moltiplicati.

Gioco del rischio

L’accesso al gioco a rischio per raddoppiare il montepremi è disponibile dopo ogni round di successo, così come dopo il completamento di FS. L’utente deve scegliere una delle quattro carte chiuse. Se questa risulta essere più vecchia del banco condizionato, la vincita attuale sarà raddoppiata. È possibile un pareggio.

È consentito un totale di 10 tentativi. Se la carta del banco è cattiva, è possibile prendere i soldi in qualsiasi momento e andarsene. Il jolly agisce dalla parte del giocatore. L’RTP del gioco a rischio è dell’84%. Queste sono le informazioni riportate nella sezione di aiuto della slot. Il modo principale per aumentare la vincita è quello di entrare nel giro di rischio dopo ogni giro riuscito.

Caratteristiche della macchina

Nonostante il gameplay classico, la slot In Jazz è speciale. Il principale momento insolito è un gioco di rischio non standard, per il quale il provider rivela le statistiche. Il resto dei momenti, la cui conoscenza vi tornerà utile:

Caratteristiche dei simboli: Wild e Scatter senza pagamento, le icone regolari sono sempre singole, non di gruppo. Modifica del numero di righe da 25 a uno con incrementi di 1. Due modi di presentare la tabella dei pagamenti: in crediti e in puntate per giro. Statistiche di gioco: durata della sessione, numero di round, importo della puntata, risultato. Numerose impostazioni di riproduzione automatica. Velocità dei colpi automatici: fino a 60 al minuto. Funzione di controllo della realtà. La sua attivazione può essere personalizzata: da 1 a 60 minuti. L’utente riceve un promemoria sullo schermo che gli ricorda per quanto tempo sta giocando e con quale risultato. È possibile continuare rimuovendo questo messaggio.

La slot machine In Jazz del provider Endorphina dà la possibilità di far girare gli appassionati di strategie di costruzione. I migliori schemi consentono numerose impostazioni per le rotazioni automatiche e un’ampia sessione di statistiche.

L’elemento principale di ogni strategia: entrare nel gioco di rischio ad ogni occasione. È auspicabile un controllo preliminare delle statistiche di confronto delle carte. L’obiettivo principale del giocatore è ottenere FS. I giri gratuiti si attivano raramente, quindi dopo il loro completamento è meglio non continuare.